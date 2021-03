Familia de Antonio Brevé suplica respuestas a un mes de su rapto

San Pedro Sula, Cortés.

Un mensaje bíblico y un cántico cristiano es lo último que recibió vía WhatsApp la madre del político y comerciante Antonio Brevé (37), quien fue raptado exactamente hace un mes cerca del instituto José Trinidad Reyes (JTR) de esta ciudad.

"Creo en el poder de Dios y le pido que me lo tenga con vida, que me lo devuelva porque es mi único hijo varón. A quienes lo tienen les pido misericordia, no sabemos por qué se lo llevaron, recuerden que también tienen familia", suplicó Zoila América Brevé.

La acongojada madre detalló que hasta la fecha no se han comunicado con ellos como familia para darles información del paradero de Antonio Brevé, "él es un hombre luchador e imperfecto como todos, pero les pido que tengan piedad", añadió mientras lloraba de impotencia y dolor.

"Dónde estan los Derechos Humanos", "dónde está la Policía de Honduras, qué se han hecho", decían parte de las leyendas escritas en cartones que familiares del comerciante llevaron al parque central de San Pedro Sula, donde protestaron e insistieron a través de los medios de comunicación para que se lo devuelvan con vida.

Los parientes de Antonio Brevé en el parque central para concienciar a los captores y lo devuelvan con vida.

Nancy Moncada, esposa del comerciante raptado, expresó que "suplicamos que lo dejen, no importa en qué circunstancia, pero que lo devuelvan. A las autoridades les decimos que si tienen engavetado el caso, que lo reabran y lo busquen".

"Mi corazón dice que está vivo, él no tenía problemas con nadie, tampoco sabemos quiénes ni por qué se lo llevaron, agregó su esposa.

Brevé, quien se conducía en su vehículo en la colonia San Carlos, sureste de la ciudad, fue interceptado por una camioneta donde se transportaban individuos armados, quienes luego lo raptaron a inmediaciones del instituto José Trinidad Reyes, según señalaron testigos.

Al sitio, en el que quedó el vehículo del precandidato a una suplencia en el Congreso Nacional por el Partido Libre, acudieron familiares y amigos, quienes imploraron por información acerca del paradero del joven.