Pandilla 18 y MS estarían detrás de últimos hallazgos de encostalados en Honduras

San Pedro Sula, Cortés.

Desde el 4 de diciembre de 2020 al 10 de enero del presente año, al menos nueve cadáveres han sido encontrados en diferentes partes del país, con similar condición (desmembrados y encostalados), además de mensajes escritos en cartones cuyas leyendas remarcan el flagelo de la extorsión.

Mario Fu, vocero de la Fnamp

A raíz de lo acontecido, Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (Fnamp) en Tegucigalpa, aseguró a LA PRENSA que han intensificado las operaciones estratégicas en barrios y colonias de las principales ciudades para combatir este delito, sin embargo, están a la espera de los resultados que arroje la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en acompañamiento del proceso de reconocimiento de Medicina Forense del Ministerio Público (MP).

"Estamos a la espera de los análisis de la DPI, ya que por ahora no tenemos elementos precisos sobre estos últimos hallazgos. Aquí lo primero es identificar a las víctimas, es por eso que se han establecido alianzas con Medicina Forense para acelerar las autopsias y activar equipos de seguimiento", puntualizó el portavoz de la institución antimaras.

Cristian Nolasco, vocero de la DPI

Cristian Nolasco, vocero de la DPI en San Pedro Sula, reconoció que "el no conocer las características generales de las víctimas atrasa las investigaciones, por lo que ahora los primeros trabajos de parte nuestra es buscar el listado de desaparecidos y raptados".

"Una vez se tengan datos de quiénes son las personas muertas, se hace un análisis psicológico y un estudio de campo para indagar a quiénes visitaban, dónde iban con frecuencia, cuáles eran sus amigos o familiares, entre otros elementos", añadió.

Nolasco dijo que "es muy importante saber si las víctimas eran extorsionadores o no, ya que no descartamos que aquí estén vinculadas de manera directa las estructuras criminales más fuertes: Mara Salvatrucha y Pandilla 18, aún así, como investigadores también presumimos que estos hechos están relacionados a aspectos pasionales; es decir, en algunos casos el autor intelectual no tiene el valor de convertirse en el autor material y contrata a uno o varios miembros de estas estructuras criminales para cometer el hecho producto de una venganza".

Especialista Herman Vogelsang

A criterio del criminólogo Herman Vogelsang, la mayoría de estos actos violentos terminan siendo una línea de expedientes más entre la impunidad y en estatus de engavetados, ya que casi siempre, según este experto, nunca se sabe por qué los mataron o quiénes cometieron el crimen.

"Los grupos que acostumbran a desmembrar a sus víctimas son la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha, mientras que los motivos pueden ser varios: miembros de sus mismas organizaciones que los traicionan luego de recibir la extorsión, integrantes de la banda contraria o ahora con la pandemia hay muchos que han sufrido económicamente, es por ello que se quieren pasar de listos, llegan a los negocios a extorsionar, se hacen pasar como mareros o pandilleros y allí mismo firman su sentencia de muerte, ya que estas estructuras siempre se enteran", puntualizó el criminólogo a LA PRENSA.

Sobre las similares leyendas dejadas en rótulos a un costado de los cuerpos, Vogelsang adujo que "se trata de una réplica, esa forma de dejar mensajes comenzó en México, también lo han repetido en Colombia".

Rosario de personas encostaladas

1. El 4 de diciembre de 2020, con un extenso mensaje plasmado en un pedazo de cartón fue encontrado un cadáver dentro de una bolsa en la colonia Perpetuo Socorro de San Pedro Sula.

2. El 3 de enero de 2021, dos hombres fueron encontrados sin vida dentro de paquetes envueltos con nylon, el hallazgo se registró en la colonia Ayestas, sector de la Miguel Ángel Pavón, San Pedro Sula.

A un costado de los paquetes se halló un cartón con la leyenda íntegra de "extorsionadores punta coma, identificados, marca de exportación de calidad y betú a saber sabe".

Según información de la Policía, ambos cuerpos fueron desmembrados y posteriormente metidos en bolsas negras y selladas con plástico como paquetes. Los jóvenes asesinados respondían a los nombres de José Antonio Cruz Reyes y Junior Montes, ambos vivían en la residencial Guacamaya, en Villanueva.

3. El 7 de enero de 2021 fue encontrado otro cadáver cerca de las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) en San Pedro Sula. Allí cerca había un rótulo con el mensaje de "extorsionador punto coma, identificado marca de exportación de calidad".

4. El 10 de enero de 2021, a eso de las 7:50 am se reportó el hallazgo de un cadáver tirado en la carretera CA-13, en una caseta de la aldea Kilómetro 12, en Tela, Atlántida. El cuerpo estaba envuelto con nylon transparente y a un costado tenía un cartón con la leyenda "por extorsionador pu..quien pierde la vida de forma violenta".

3,482 homicidios registró Honduras en todo el año 2020 registró Honduras en todo el año 2020

También se informó de un segundo cadáver, el cual estaba en la calle principal de la colonia Asentamientos Humanos, sector Rivera Hernández, y tenía en uno de sus extremos un mensaje escrito relacionado con extorsión.

Un tercer hecho sangriento se derivó del sector López Arellano, Choloma, donde la Policía recibió información de una persona muerta y dejada en bolsas, exactamente en la colonia Valle de Sula.

Cerca del cuerpo embolsado también había un cartón con el texto "extorsionador.punto.coma". La víctima respondía al nombre de Jeferson Manuel Murillo (14).

Por otro lado, en la carretera que conduce a El Hatillo, en Tegucigalpa, la Policía ubicó un cuarto cadáver dentro de un costal con la leyenda "extorsionador.punto.coma". El cuerpo fue dejado cerca de un abismo en el kilómetro 6, y posteriormente se informó que esta víctima respondía al nombre de Guillermo Antonio, Sosa (24).

A las 10:25 de la noche, la Policía recibió reporte del hallazgo de un nuevo cadáver desmembrado y empaquetado en la colonia Suyapa, sector Chamelecón.

El cuerpo envuelto con una cinta transparente quedó muy cerca de una iglesia de la denominación cristiana testigos de Jehová. Los agentes observaron el paquete y un costado estaba un rótulo con la leyenda "extorsionador pu..com".

Por otro lado, siempre a altas horas de la noche de ayer domingo, las autoridades informaron de otra persona embolsada, esta vez en la calle principal de la colonia Mayangle, en Comayagüela. El cadáver fue encontrado dentro de un costal y nuevamente dejaron un rótulo muy cerca del cuerpo con el escrito "extorsionador.punto.com".