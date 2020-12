Investigan a policía por el asesinato de dos hermanas en Reitoca

Tegucigalpa, Honduras.

La Policía Nacional comunicó este miércoles que investigan a un agente activo en relación con el asesinato de dos hermanas en el municipio de Reitoca, Francisco Morazán, zona central de Honduras.



A través de un comunicado, la Secretaría de Estado detalló que se ejecutó la detención preventiva para efectos de investigación de un agente policial asignado a la Jefatura Policial de Alubaren.



De acuerdo a las declaraciones de los familiares, el funcionario policial mantenía una relación de noviazgo con una de las víctimas, por lo que se perfila como uno de los principales sospechosos.

Hasta el momento el policía ha sido identificado solo con el nombre de Issac.

Sobre el caso

Las víctimas fueron identificadas como Beybi Yojana Osorto Zelaya (de 25 años), y Nelis Yoselinda Osorto Zelaya (de 20).



El doble crimen ocurrió la tarde del lunes en la comunidad de El Guásimo del municipio de Reitoca cuando las dos mujeres se bajaron de una motocicleta y fueron atacadas a balazos.



El esposo de Beybi Yojana Osorto, quien no se identificó por seguridad, aseguró a los medios de comunicación que “el policía, originario de Talanga y que está asignado a la posta de Alubarén, agredía a Nelis Yoselinda y le decía que si no le prestaba atención la iba a matar”.



“El policía estaba enamorado de Nelis Yoselinda y ella no le prestaba atención”, reiteró el esposo de Beybi Yojana, con quien procreó un niño de dos años de edad.



Según el padre de las víctimas, el día del hecho, ellas iban a comprar ingredientes para preparar tamales y se trasladaron en un mototaxi.