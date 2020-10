Menor de dos años muere tras recibir golpiza presuntamente de su padre

Danlí, El Paraíso.

Un menor de dos años de edad falleció tras una fuerte golpiza provocada supuestamente por su padre, según relató Ana Zúniga (18), madre de la víctima.

Este hecho ocurrió en la colonia Pradera número 1 de Danlí, El Paraíso, zona oriental de Honduras.

El pequeño responde al nombre de Rousvelth Rodríguez y de acuerdo a la información de la mamá, el niño era víctima de maltrato desde los dos días de nacido por parte de su progenitor, Rousvelth Rodríguez (24).

"Desde los 12 años vengo sufriendo golpes, maltrato, humillaciones. Me trataba siempre con amenazas y llegó al punto de matar a su propio hijo, era demasiado violento", dijo Zúniga.



"En la casa se drogaba y por cualquier cosa los golpeaba (a sus tres hijos). Al niño lo comenzó a golpear desde los dos días que nació, fue horrible, decía que no era de él, y no lo quería, lo negaba", agregó.

El pequeño murió el día de ayer, tres días después de estar muy grave en el Materno Infantil de Tegucigalpa, y fue velado este miércoles.

Según la autopsia realizada al menor, este sufrió un trauma encéfalo craneal severo, a causa de los golpes.