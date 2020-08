Honduras: Descubren a mujeres que pedían dinero en las calles cargando bebés falsos

Tegucigalpa, Honduras.

Dos mujeres fueron requeridas este miércoles por las autoridades en Tegucigalpa, capital de Honduras, tras ser descubiertas utilizando muñecos de trapo como bebés para pedir dinero en el bulevar de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la información de las autoridades, las mujeres se dedican a la mendicidad y se colocan en diferentes puntos de la capital hondureña, simulando que cargan a un bebé y que necesitan dinero para alimentarlo.

Muchos conductores que observan a las mujeres en dicha situación, se detenían para ayudarles con un poco de dinero, sin imaginar que bajo las mantas escondían solamente muñecos de trapo.

Las autoridades dieron con ellas cuando desarrollaban un operativo de "estrategia de detención a situación en calle".

Según Lolis Salas, de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de Honduras (Dinaf), las supuestas madres abogan a la buena voluntad de las personas que transitan por el lugar.

Además, Salas agregó que se encuentran investigando la verdadera causa por la que realizaban esta acción.

Las mujeres fueron puestas a la orden de las autoridades correspondientes y horas más tarde salieron en libertad.

Por su parte Lorena Cálix, portavoz del Ministerio Público, explicó en medios de comunicación que este tipo de situaciones ocurren en diferentes partes del país y que estarán actuando en base a la ley para salvaguardar los derechos de los menores.

"El MP junto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) ya abrió una línea de investigación. Debemos tener claro que una cosa es que la situación socioeconómica obligue a las personas a pedir, porque no tienen otra opción, y otra muy diferente es caer en la trata de niños (as) con fines de explotación, esto es un delito penal. Cuando este hecho se vuelve recurrente da a lugar a que no se considere una salida alterna al proceso", concluyó Cálix.

Operativos en las calles

El pasado viernes, 31 de julio, personal de Dinaf, agentes del MP, Copeco y la Policía Nacional comenzaron a realizar operativos en las calles de San Pedro Sula para identificar y advertir a padres que no expongan a sus hijos a la mendicidad.

Este tipo de acciones por parte de las autoridades se hará cada quince días, según indicó Marcelo Villalvir, jefe regional de Dinaf.