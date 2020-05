Diputados liberales son requeridos por escándalo en plena vía pública

Tegucigalpa, Honduras.

La tranquilidad de los vecinos de la colonia Loma Linda Norte fue interrumpida la noche del jueves, cuando una pareja de diputados del Partido Liberal en estado de ebriedad protagonizó un escándalo en la vía pública.

Se trata de los congresistas Bader Dip Alvarado y Sobeyda Andino, quienes fueron requeridos por agentes policiales durante unas tres horas.

Andino es diputada por el departamento de Francisco Morazán, y Bader Dip Alvarado, por Atlántida, a quien además le decomisaron el vehículo en el que se conducía, un Ford 150 con placas PCV-3856, y un arma calibre 9 milímetros, con la que se presume disparó tres veces, según relatos de vecinos.

De acuerdo con testigos, el bochornoso acto se suscitó cuando la pareja estaba ingiriendo bebidas alcohólicas en medio de la calle. En ese momento ingresó a la colonia el camión recolector de la basura y cuando transitaba por la calle donde estaba el carro de los diputados, el conductor les pidió que le cedieran el paso.

Esa petición, al parecer, enfureció a los diputados y se inició una discusión.

El vecino Franco Martel dijo que Bader Dip “empezó a gritarles a los muchachos del camión de la basura, hubo tres disparos, uno fue para sacarle carrera a los del camión y los otros dos cuando llegaron los guardias de seguridad”.

En cuestión de minutos, varias patrullas policiales llegaron al lugar llamados por los vecinos.

En videos que circularon en las redes sociales se pudo observar que Bader Dip baja del carro con una cerveza en la mano, detrás de él iba Sobeyda Andino, ambos en evidente estado de ebriedad.

Los agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNTV) le practicaron la prueba de alcoholemia a Dipp Alvarado por ser él quien conducía el carro, dando un resultado positivo en un 151.3 mg/100 ml. Los agentes le cancelaron la licencia por seis meses.

Elementos de la Policía trasladaron a los legisladores a una posta policial en aparente estado de ebriedad, adonde solo permanecieron tres horas y luego fueron liberados. Jair Meza, vocero de la Policía, informó que solo Dip fue sancionado, debido a que era el que conducía el vehículo y el dueño del arma. Meza dijo que al parlamentario se le aplicará una multa de medio salario mínimo, el decomiso de la licencia y el vehículo por conducir en estado de ebriedad. También por el decomiso del arma tendrá que pagar una multa de entre 20,000 y 40,000 lempiras.

El diputado Francisco Paz, presidente de la Comisión de Ética y Transparencia del Congreso Nacional, dijo que no hay establecidas sanciones para las acciones cometidas por los diputados Sobeyda Andino y Bader Dip.

“Debería haber una sanción, pero no hay una ley que lo permita, porque yo he querido impulsar una Ley de Ética del Congreso Nacional, pero no he recibido el apoyo”, expresó.

El hecho se dio en pleno toque de queda ante la emergencia por el Covid-19, situación que fue infringida por los dos disputados, Bader Dip por el departamento de Atlántida y Sobeyda Andino por Francisco Morazán.