Comisionado le dio el carro a su hijo para que lo manejara

MORAZÁN.

El municipio de Morazán está de luto y consternado por la muerte del comisionado de policía Carlos Roberto Aguilera Mendoza, su esposa y su hijo, quienes perecieron en un accidente vial en la carretera CA-5 en la zona de Zambrano, Francisco Morazán.

El joven Carlos Roberto Aguilera Matute, su madre Santa Isabel Matute y su papá perecieron luego de que el carro en el que iban chocara con una rastra el miércoles cuando se dirigían a la graduación de otro hijo de la pareja de nombre Kevin Aguilera.

Doña Isabel murió a pocos kilómetros y a pocos minutos de ver realizada una de sus mayores ilusiones que era mirar titulado a su hijo Kevin como oficial de policía. La graduación era en la sede de la Academia Nacional de Policía (Anapo) en Támara cerca de donde se suscitó la tragedia.

Jorge Luis Aguilera, hermano del difunto oficial en condición de retiro, manifestó que una de las mayores ilusiones de su cuñada era ver formado como policía a su vástago.

Compañeros del joven Carlos Roberto hicieron un mural en su memoria.

Indicó que Kevin antes de entrar en la academia se graduó de ingeniero en Sistemas y “su mamá le dijo"usted va a entrar va a entrar a la academia porque quiero que sea policía y usted (su esposo) le ayuda’, y fue así que mi hermano hizo las gestiones para que estudiara la carrera policial”. Aguilera informó que su hermano le llevaba una pistola de regalo a su hijo por su graduación.

Valentina Mejía, la joven de 19 años que sobrevivió al fatal accidente, se encuentra estable y consciente en una sala del Hospital Escuela

Describió a su sobrino Carlos Roberto como un joven alegre y visionario. Carlos Roberto se graduó este año de bachiller técnico en informática y según su tío una de sus ilusiones era estudiar Periodismo, y entre sus planes estaba tener su propia empresa televisora.

Dijo que el joven y sus padres ya habían hecho los trámites para que el otro año iniciara sus estudios de Periodismo en la Unah-vs.

Vea: Imágenes del aparatoso accidente en el que murieron subcomisionado y su familia

Jorge Luis Aguilera describió a su hermano Carlos Roberto como un hombre servicial y honesto en el desempeño de su carrera y prueba de ello es que salió de manera digna y por la puerta ancha de la institución policial.

Kevin, hijo del matrimonio, llora sobre el féretro de su madre.

El comisionado tuvo una carrera de más de 30 años en la Policía. “Según toda la información, quien llevaba el carro de aquí de Morazán era mi hermano, pero él últimamente tenía problemas de salud con la próstata y de presión alta, entonces me imagino que en el camino tuvo algún episodio de eso y se lo dio (el carro) al hijo solo para que sucediera esta desgracia”. Kevin Aguilera dijo que la última vez que habló con su mamá fue la noche antes de la tragedia y “ella me dijo que estaba muy orgullosa de mí y que me amaba mucho”.