Rigoberto Valiente: “El circo me ha dado todo lo que tengo”

Hizo incluso una gira internacional con los comediantes mexicanos Viruta y Capulina llamada “ Caravana de Estrellas ” en donde trabajó como malabarista y comediante.

Con el dinero que pudo recaudar llegó a Honduras, su padre Porfirio tenía un circo pequeño, así que él invirtió en la empresa y de esa manera esta comenzó a crecer .

“Todo para mí ha sido una felicidad, he tenido altos y bajos. He sido muy feliz con mi familia, mis hijos, mi esposa. Yo llegué a tener el mejor circo de Centro América en esos tiempos a consecuencia de la inteligencia que me dio Dios”.

“El circo me ha dado todo lo que tengo ”.