Reconocido conferencista Stephen M. R. Covey viene a Honduras

Stephen M. R. Covey es un orador y asesor convincente que habla a las audiencias de todo el mundo. También es uno de los autores más exitosos de acuerdo con The New York Times y The Wall Street Journal.

Su libro “La velocidad de la confianza” es una obra innovadora que rompe paradigmas y desafía nuestra antigua suposición de que la confianza es simplemente una ligera virtud social, y en cambio demuestra que la confianza es un impulsor económico sólido.

“La velocidad de la confianza” se ha traducido a 22 idiomas y ha vendido más de dos millones de copias en todo el mundo. Stephen también es autor del texto “Trust & Inspire: How Truly Great Leaders Unleash Greatness in Others”, publicado el 5 de abril de 2022.

Experiencias

Stephen es el exdirector ejecutivo de Covey Leadership Center, que, bajo su dirección, se convirtió en la compañía de desarrollo de liderazgo más grande del mundo.

Dirigió personalmente la estrategia que impulsó el libro de su padre Dr. Stephen R. Covey, “Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva”, para convertirse en una de las obras literarias sobre negocios más influyentes del siglo XX, según The CEO Magazine.