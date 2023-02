Jefferson Torres, candidato al Mister Honduras Humanidad 2023

Este concurso no solo se trata de resaltar la belleza masculina, si no también las capacidades, valores y el aporte que pueden generar sus concursantes como agentes de cambio a nuestra sociedad y, especialmente, a la juventud y a las nuevas generaciones , tratando de crear conciencia en el valor de la vida, la familia y la empatía.

”El objetivo primordial es el aprendizaje, no solo a nivel personal si no también el valor agregado que todo esto me deja como persona, conocer lugares de esta nación, gente agradable, cultura, ciudades, gastronomía, lo cual me hace que enamore más de este bello país. Y, claramente, dar todo para poder lograr el anhelado primer lugar de Míster Honduras Humanidad”, expresó Torres.

Este 2023 el concurso masculino organizado por Proyección Talentos Honduras estará apoyando varias causas, fundaciones y hará un evento preliminar a beneficio de una obra humanitaria para la Isla de Utila.

PTH tiene como desarrollo brindar apoyo a los jóvenes talentos, instruyéndolos y capacitándolos con personal altamente capacitado y conocedores del ámbito artístico según su habilidad; desarrollando programas de emprendimiento y obras sociales así como también de valores morales y virtudes humanas poniéndoles a disposición de las buenas causas en los temas de cáncer de mama, infantes en extrema pobreza y desarrollo de emprendimientos a beneficio de sus comunidades en los jóvenes integrantes de cada edición anual.