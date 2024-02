Izela Leiva, una mujer rescatada por el amor y la gracia de Dios

REDACCIÓN. Marta Izela Leiva López es una dama hondureña de 49 años, empresaria y escritora emergente que ya lanzó su primera obra denominada “Una Sonrisa del Corazón”. Considerada una mujer que sirve a las obras de Dios, con amor y pasión. Nació en San Pedro Sula, ciudad que la vio desarrollarse con esmero viviendo días buenos y malos, los cuales marcarían su rumbo de vida. Ahora vive en Villanueva, Cortés, lugar que la acobijó para que lo considerara su nuevo hogar. Su biografía refleja la superación, el resurgimiento y el éxito sin importar la condición social o económica; la violencia doméstica y la falta de recursos económicos solo fueron dos detractores en su vida, los cuales no pudieron apagar la llama esperanzadora del alma, esa que Jesucristo siempre está protegiendo. En esta entrevista podrá conocer más de su historia de vida, su resiliencia mostrada a lo largo de los años; su incursión en el mundo empresarial y de los libros. Sin duda, una mujer que es ejemplo de valentía y fe que demuestra que nunca es tarde para renacer. 1. ¿A qué se dedica Izela Leiva? Soy una mujer muy dinámica, me fascina mantener mi mente siempre ocupada y ser muy productiva. Soy empresaria en el rubro hotelero, de belleza y la moda, generando trabajo para nuestro país e impactando la vida de mis colaboradores para que se conviertan en ese semillero de personas responsables, talentosas y con identidad propia para transformar su familia y, por ende, la sociedad. Por naturaleza soy una mujer emprendedora, me gusta generar ideas creativas, por lo tanto, brindo asesoría empresarial a aquellas personas que necesiten comenzar con sus negocios. Me dedico también a dar consejería cristiana, conferencista, a ayudar a las personas y trabajar en la obra de Dios desde el lugar donde me ha plantado el Señor, impartiendo su palabra a otras naciones. Amo y me apasiona ver la vida de las personas restauradas y transformadas. Escribo a diario reflexiones que impactan los corazones compartiendo en todas las redes sociales (@Una Sonrisa del Corazón); Soy columnista en la revista GPL Magazine (@GPLMagazine) de Pensilvania, Estados Unidos. Soy amante de las letras, por ende, leo muchos textos que edifican mi vida, un habito que antes no tenía pero que lo comencé a cultivar hace algunos años; escudriño principalmente La Biblia que es mi manual de vida. Trato de aprovechar bien mi tiempo estudiando continuamente, ahora estoy cursando mi segundo año como Instructora en Teología Bíblica en un Centro Educativo Cristiano en Bogotá, Colombia. 2. ¿Qué vivencias han transformado su vida? Wow! Es una pregunta muy retadora, porque tantas vivencias que he experimentado que creo no podría terminar de contarlas en esta hermosa entrevista. Básicamente, el haber tenido un verdadero encuentro con Dios, fue el detonante de transformación en mi vida. Fue en un tiempo donde llegué destruida después de haber sufrido violencia domestica por varios años en un matrimonio fallido, había perdido mi esencia e identidad personal, atravesé procesos duros que marcaron mi camino, viví escasez económica, la pérdida física de mi madre, pero lo que realmente mas impacto mi corazón fue comenzar a tener experiencias sobrenaturales con Dios, ¿y esto por qué? Porque no me enfoque en lo negativo vivido, sino en lo que llenaba positivamente mi corazón y mi mente. ¿Sabes? Si yo volteo a ver hacia atrás de mi vida, no cambiaria absolutamente nada de lo que ahora vivo, a causa de la transformación que Dios hizo en mi corazón, donde aprendí a perdonar a aquellas personas que me causaron mucho daño con sus acciones, pero también, me perdone a mi misma.





3. ¿Cuándo y cómo surgieron las ganas e inspiración de escribir un libro llamado “Una Sonrisa del Corazón”? Es hermoso poder compartir lo que Dios pone en nuestros corazones, y precisamente “Una Sonrisa del Corazón” nace en medio de un proceso fuerte de dolor, incertidumbre y temores. Fue en el año 2016, en la ciudad de Tegucigalpa, que Dios habló a mi espíritu e inquietarme para comenzar a escribir un libro, en ese momento no tenia el nombre del mismo y tampoco tenia idea de cómo iniciar con ese proyecto, sin embargo, fui obediente a la voz del Señor, eran noches enteras en que me daba títulos de cada capitulo, o de pronto, comenzaba a escribir en el computador sin detenerme, fluía de una manera que no entendía. Luego en visiones miraba la portada y contraportada del libro y anotaba cada detalle en una libreta. Con los años de repente, el nombre surgió: “Una Sonrisa del Corazón”, en ese tiempo estaba atravesando un proceso de tristeza y soledad que golpeó mucho mi corazón, y en medio de eso, Dios me decía que no importando lo que atravesemos debemos ser fuertes y valientes, regalando a toda aquella persona, aun sin conocerle, una sonrisa que salga de lo mas profundo del corazón, porque a través de ese gesto de amor, generaría un impacto en su vida que podría ser transformada.

Puede seguir las novedades de Izela Leiva a través de las redes sociales, en Facebook: Una Sonrisa del Corazón, mientras en Instagram como: unasonrisadelcorazon_.

4. ¿De qué trata el libro y cuál es su propósito con él? El libro es muy dinámico y Cristo céntrico. Todos los capítulos surgieron inspirados por el Espíritu Santo, es un libro cristiano en donde comparto muchas etapas de mi vida personal, fracasos, vivencias difíciles y desilusiones, entre otras situaciones que sirvieron para mi crecimiento y madurez y que por decisión propia las consideré una lección aprendida. En cada capitulo donde tengo la oportunidad de compartir, también enseño a las personas como pueden superar situaciones similares a las que yo viví, les doy estrategias de vida, las cuales los lectores podrán experimentar personalmente a través de plasmar en una sección especial creada para identificar áreas que deben mejorar y potenciales que se pueden explotar. "Una Sonrisa del Corazón", no solamente habla sobre algunas fases de mi caminar, también se comparten testimonios impactantes de personas que han hecho la diferencia tanto en Honduras como en el extranjero, es el caso, el testimonio del Pastor y Evangelista Ricardo Guarín Trujillo, líder de Nueva Iglesia Permaneciendo en Su palabra en Bogotá, Colombia, su país natal; que nos habla sobre esa preparación para la conquista que atravesó y como de la mano de Dios superó cada prueba de vida. Adicionalmente, y como les había comentado antes, escribo reflexiones a diario, quise compartir algunas de esas reflexiones que recibo de parte de Dios en esos escritos diarios "Una Sonrisa del Corazón". Cada escrito es único, tan diferente uno de otro, que verdaderamente puedo decir que cada palabra baja del cielo. El propósito del libro es agregar valor a las personas, que identifiquen sus dones y talentos, que reconozcan que son valiosos y que pueden crecer tanto en su vida personal como espiritual porque mi intención es dejar buenas huellas en el corazón de todos; realmente quisiera que a través de la lectura de este escrito sean transformados y logren rescatar su propia esencia e identidad. 5. ¿Cómo fue el proceso creativo de la obra? Fueron varios años que tuve que trabajar en ello, un tiempo sentí que me detuve, por diversas circunstancias personales que pasaba por duros momentos, otras veces, por temor a no hacer las cosas bien, pero también porque quizás el capitulo que tenia que incorporar en el libro aún no había finalizado en mi vida. Qué curioso, ¿cierto? A esto le llamo dejarse guiar por la voz del Espíritu Santo. Sinceramente no fue fácil, porque muchas veces entraba en afán por terminar, pero no era el momento, ni tiempo de Dios; en cada etapa de creación de portada, contraportada, edición, etc... En todo, le pedí dirección a Dios hasta con las personas que tenia que trabajar en ello. Como les dije anteriormente, todo fue guiado por Dios. 6. ¿Dónde y a qué precio se puede adquirir el libro "Una Sonrisa del Corazón? El libro "Una Sonrisa del Corazón" esta distribuido en varios departamentos de Honduras, donde no solamente en librerías se esta vendiendo, sino en hoteles, restaurantes, centros dentales. Y ustedes se preguntaran ¿por qué? Pues, precisamente, las personas que necesitan ser restauradas y transformadas, o bendecir a otros con el mismo, no solamente van a la librería, sino a todos lados y anhelo que puedan tener acceso al libro. El costo del libro es de L300. Los puntos de venta se los comparto a continuación: Librería Jehová Jireh – Tegucigalpa y La Ceiba Librería Logos – Tegucigalpa y San Pedro Sula Dental Esthetic – Tocoa, Colón Hotel Mi Casa – Santa Rosa de Copán Restaurante La Olla Lenca – Gracias, Lempira Hotel Leiva – Villanueva, Cortés Nueva Iglesia – Bogotá, Colombia Por pedido en Estados Unidos (costo + envío) En todo Honduras puede hacer sus pedidos por WhatsApp +504 9225-5388.