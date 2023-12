Pável Aguilar: La conquista del arte desde Europa

Corría el año 2017 cuando Pável Aguilar se convertía en un artista hondureño residiendo en Colombia, gracias a una beca para exponentes centroamericanos que lo eligió a él como uno de sus acreedores.

Pero llegar hasta ahí no fue un asunto del azar ni de la suerte, fue el resultado de la disciplina y el trabajo que desde años antes había demostrado.

El talento de Aguilar en el arte, y su interés de explorar nuevas oportunidades ya era evidente desde sus inicios en la Escuela de Arte Experimental.

Su propuesta en las exposiciones de Nómada 01 y Nómada 02 en 2011 y 2012, guiado por los artistas Léster Rodríguez y Lucy Argueta, y sus posteriores proyectos daban indicios de un artista en busca de conocimiento y crecimiento.

Las puertas que se abrieron después lo llevaron primero a Colombia, donde estuvo estudiando un año. Luego llegaría la oportunidad de residir en Suiza, desde entonces Aguilar ha construido su perfil como artista más allá de los límites de Honduras, y se perfila como uno de los grandes representantes del país en el arte visual y contemporáneo.

En la nación europea estudió su maestría en el Basel Art Institute, para 2020 ganó el galardón más prestigioso de la ciudad de Basilea, el Kunstkredit Basel-Stadt.En 2023 expuso junto a otros tres artistas latinoamericanos en el Museo Ludwig, de Alemania, que este mismo año adquirió cinco de sus obras para que sean parte de su colección permanente.

Resumir todo lo que ha sucedido hasta ahora es algo difícil, pero el artista lo intenta: “Me siento profundamente agradecido. Es un privilegio poder desarrollar mi trabajo como artista visual al más alto nivel, en un circuito artístico exigente y competitivo. Los últimos tres años han significado importantes premios y nominaciones en la escena suiza de artes visuales, lo que ha permitido potenciar mi carrera de forma significativa en el circuito de arte europeo. La adquisición por parte del Museo Ludwig de cinco de mis obras para su colección permanente, y formar parte del patrimonio artístico de la ciudad de Colonia en Alemania ha sido una inmensa alegría y satisfacción. Con un renovado compromiso y responsabilidad de mi proceso artístico“.

Para Aguilar la clave de su trabajo es: “ser lo más serio y profesional“. Entre los proyectos más significativos que el artista ha realizado en el último tiempo están: The Golden Rythm, Ocean Echoes, The Rooster y The Accordion Project.