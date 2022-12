Miguel Caballero Leiva da su crítica al traje típico de Rebeca Rodríguez

La hermosa rubia representa a Honduras en el certamen de Miss Universo , el cual se celebrará el próximo 14 de enero en New Orleans,, Louisiana.

View this post on Instagram

Tras dar a conocer cuál será el atuendo para el gran día, Miguel Caballero Leiva, presentador del programa “El Hilo”, dio su crítica.

“No sé, no me inspira nada, aquí confunden la fantasía de las mises con las cuestiones religiosas, con la historia, hubiera preferido que le hubieran puesto un pantalón como el general”, expresó el comunicador.

“La parte de arriba está bien, pero la parte de abajo no me parece, si está inspirado en Francisco Morazán, era un pantalón, él andaba a caballo, no habían carros en esa época... Yo le hubiera puesto un pantalón blanco, botas de montar, se hubiera visto espectacular, porque así era Francisco Morazán”, enfatizó el también productor hondureño.