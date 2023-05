Diversión y arte en la celebración de la Escuela Internacional Sampedrana

SAN PEDRO SULA. La Escuela Internacional Sampedrana (EIS) celebró su 70 aniversario con actividades lúdicas y artísticas dentro de sus modernas instalaciones.

Vea más fotos: Así se vivió el festejo por el aniversario de la EIS

Padres de familia, estudiantes, profesores, ex profesores y ex alumnos compartieron una tarde llena de alegría, recuerdos y talento. Una de las ex profesoras de la institución, Ms. Georgia Escobar, relató su historia desde que ingresó al centro educativo, rememorando sus vivencias dentro del contexto en el que se desarrollaba en ese entonces.

De igual forma, Escobar fue homenajeada junto a otros docentes que formaron parte de la EIS. Marina Bendaña, compositora de dos himnos de la EIS también fue honrada por su sublime legado.

Más tarde, el Coro de Elementary deleitó con la interpretación de éxitos musicales como “We are the world” y “Stand by me”. Asimismo, los buenos ritmos y las voces prodigiosas continuaron embelesando la jornada, como en el caso de Juan C. Argueta, así como la banda musical de los profesores, denominada La Cueva, más la banda de los seniors Bowen & the bows.