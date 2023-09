El cortometraje “Riccy” de la hondureña Mildred Tejada sigue acumulando reconocimientos internacionales

Y para agigantar la sonrisa en el corazón de cada participante en esta producción audiovisual, no solamente fueron nominados, sino que también se quedaron con dos premios relevantes. Primero, en el Festival Internacional de Cine de Miami (Miami International Film Festival) ganando en la categoría de “Mejor dirección de cine” .

Bajo un criterio de alta calidad, con dedicatoria a la vida política, entendiendo que cada historia, suceso, lucha, denuncia o logro son hechos políticos. Y es que la producción no basó su trabajo en la revictimización, el amarillismo o el morbo. Son veintiocho minutos de actuaciones y sonidos que provocan un vaivén de tristeza, ilusión, rabia y amor, en complemento con la inocencia de Riccy, plasmando la objetividad y el mensaje de que cada vida merece respeto.

Sobre el cortometraje. La obra es producida por Herson Ortega de Technos Media, cineasta que ha trabajado en cinco largometrajes y una docena de cortometrajes. El diseño sonoro estuvo a cargo de Rony Flores, la iluminación la realizó Manlio Molina, la producción de campo la lideró el también cineasta José Maradiaga, la animación corrió por cuenta de Héctor Suazo, el vestuario y el maquillaje estuvo en manos de Bella Zúniga. Acompañaron de igual forma este proyecto los también reconocidos cineastas Daniel Fung y Ángel Matu.

Con este corto, en el cual su mensaje predilecto es no normalizar la violencia de ningún tipo, enfatizando que, aunque actualmente la sociedad lo va viendo así, nunca será normal, “que el cine sea el vehículo para no olvidar jamás hechos tan sangrientos y que el cine contribuya a mover voluntades para proteger a las niñas, adolescentes y mujeres de Honduras”, expresó Tejada.

Por último, Mildred Tejada expresó su anhelo referente al cine en Honduras, buscando la oportunidad de promover este arte con la población nacional, no solo por diversión, sino también como un compromiso social con un mensaje que haga tomar conciencia al individuo.

“Quiero que toda Honduras vea “Riccy” el próximo 25 de noviembre en el “Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer”, pero debo tener un acercamiento con los cines para ello. Hacer cine en Honduras es cuesta arriba. Especialmente si quieres hacer cine de calidad, cine que compita internacionalmente; en estos festivales algunas personas me dicen, hasta ahora escuchamos de cine en Honduras. Tenemos una ley de cine y una Dirección de Cine, pero no es suficiente”, manifestó.

Y agrega que fue una de las propulsoras de la ley de cine y ella tiene unos artículos claros sobre los incentivos fiscales para que la empresa privada apoye con recursos los proyectos cinematográficos que no se han materializado.

“Tengo dos proyectos en la fase de pre producción, el caso de Vicky Hernández y el caso de Keyla Martinez, pero estamos buscando los recursos para su producción. No es sencillo eso de tocar puertas, es de convencer a los no convencidos. El cine no solo es historia, entretenimiento, cultura, también es empleo e incentivo de la economía”, concluye efusivamente.