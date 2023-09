El Consulado de México en SPS proyectará película que concientiza sobre cómo tratar a los migrantes

SAN PEDRO SULA. El Consulado de México en San Pedro Sula en conjunto con el Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula le invitan a disfrutar de la proyección del Ciclo de la 3.ª. Edición de la Semana de Cine Migrante, con la Película denominada “Matices”.

La misma se proyectará en el Auditorio del mencionado museo, ubicado en la 3ra avenida, entre la 3 y 4 calle. El viernes 8 de septiembre en punto de las 7 p. m. La entrada es gratuita, pero el aforo es limitado, por lo tanto, se puede registrar en la página oficial del museo: museosps.org.

En el evento se contará con la venta de comida y bebida en la Cafetería del Museo (IXIM), seguridad municipal y parqueo sobre la tercera avenida, frente al museo.

Sobre el filme

La obra fue realizada bajo la dirección del Dr. Aarón Díaz Mendiburo, cuenta con una duración de 53 minutos y un cortometraje titulado “Aquí estamos” (We are here), con duración de 9 minutos.

“Matices” es el resultado de un profundo trabajo sobre el complejo fenómeno de la migración laboral. Canadá, entre otros países, ha encontrado en la migración una veta de mano de obra que le permite competir en diferentes actividades, entre las más importantes se encuentra la agroindustria.

Mientras que para algunos canadienses los trabajadores temporales son máquinas generadoras de ganancias, para otros representan una oportunidad de descubrir miradas y matices que enriquecen la sensibilidad humana.

Este documental se adentra en esta mirada y es una invitación a reflexionar sobre la manera en que se reciben a aquellos que llegan de lejos buscando mejores condiciones de vida.