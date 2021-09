Rose Meléndez, Miss Honduras Universo 2021: "Como toda persona normal, también trabajo"

San Pedro Sula, Honduras.

Rose Meléndez, la hermosa garífuna que obtuvo la corona de Miss Honduras Universo 2021 el pasado sábado, compartió en sus redes sociales un mensaje de superación.

La joven, originaria de Limón, Colón, habló sobre su actual trabajo y recordó cómo fueron sus inicios, antes de participar en el certamen de belleza.

“Trabajo para el mejor equipo en rubro de bienes raíces @acfbuyshomes. (no es un call center)… Como toda persona normal también trabajo, he trabajado 8 horas, 10 horas y hasta 12 horas diarias. Me sustento desde los 18 años”, escribió Rose en su cuenta de Instagram.

De igual forma, Rose contó cómo sus actuales jefes decidieron apoyarla cuando ella les informó que participaría en el certamen Miss Honduras Universo.

“Un día tome la decisión de dejar un lugar donde ya no me sentía cómoda y fue la mejor decisión, con solo días de estar con mis actuales jefes les comenté acerca de mi participación en @misshondurasuniverse y con sonrisas y mucha alegría me dijeron: ‘Ve por ello, es tu sueño ve y hazlo realidad’, incluso me obsequiaron un libro titulado Eres grandiosa para motivarme y creer que si podía lograrlo. Cuando se dieron cuenta del triunfo con gozo y orgullo lo compartieron con el resto de compañeros. Es tan bello trabajar en un lugar donde eres parte del equipo y no un empleado más”, expresó la bella hondureña.

“El dominar el idioma inglés me ha abierto muchas puertas en el mundo laboral, dándome un empleo con el que puede ayudar más a mi familia. Así que los invito a hacer esa inversión, aunque parezca difícil de aprender con un poquito de empeño y dedicación lo van lograr, sé que les dejará frutos para toda la vida”, concluyó la joven.

Rose será la representante de Honduras en el certamen Miss Universo que se celebrara en Israel el próximo diciembre.