El príncipe Harry se considera 'preparado' para ayudar a personas con tendencias suicidas

Londres, Inglaterra.

En un nuevo episodio de su serie documental 'The Me You Can't See', coproducida y presentada por Oprah Winfrey, el príncipe Harry de Inglaterra ha querido sincerarse sobre lo mucho que ha aprendido acerca de la necesidad de cuidar la salud mental gracias a su historia de amor con Meghan Markle.

Hay que recordar que la ahora duquesa de Sussex confesaba semanas atrás que su difícil existencia en el seno de la monarquía británica le había llevado a contemplar incluso la posibilidad de quitarse la vida, de lo que se desprendía un grito desesperado de socorro que, según su versión de los hechos, fue recibido con cierta indiferencia por los responsables de palacio.

Las experiencias vividas con su esposa, así como la forma en que ha venido gestionando últimamente sus propios traumas, como la trágica pérdida de su madre, Diana de Gales, han convertido al nieto de Isabel II en una persona mejor "equipada" y preparada a la hora de ayudar a los demás, especialmente a aquellos que se encuentran en una situación de clara vulnerabilidad a nivel psicológico.

Además de haberse involucrado, junto a su hermano William y su cuñada Kate, todo sea dicho, en numerosas iniciativas ligadas a la promoción de la salud mental, ahora el príncipe considera que su documental para Apple TV + puede ser una poderosa herramienta para animar a los más necesitados a la hora de pedir ayuda profesional.

"A mucha gente le da miedo ser el receptor de esa conversación [en referencia a la interacción con personas de tendencias suicidas] porque no saben qué decir y además también sienten que no están en posición de dar consejos o capacitados para decir lo correcto. Pero lo más importante en estos casos es simplemente hacerles sentir que estás ahí para ellos. Escuchar es lo más importante, porque escuchar y formar parte de esa conversación es, sin lugar a dudas, el primer y más importante paso que tienes que dar", ha explicado el príncipe Harry en una nueva entrevista a Oprah Winfrey.