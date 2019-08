Divorcio familiar: duques de Cambridge y Sussex separan sus fundaciones

Reino Unido.

La fundación benéfica del príncipe William y su esposa, Kate Middleton, quitó oficialmente toda mención del príncipe Harry y Meghan Markle de su título, reportó Page Six.

Este miércoles se publicaron documentos por Companies House que muestran el nuevo nombre de la organización: The Royal Foundation of Duke and Duchess of Cambridge, la cual originalmente fue creada por los hijos de la malograda princesa Diana, los príncipes Harry y William.

Tras este paso, los que una vez fueron llamados como los 'cuatro fantásticos' tras su participación en el primer y único foro de la Royal Foundation en febrero de 2018, se separan de manera definitiva para emprender su labor por separado.

La medida provocó rumores de disputas entre los duques de Cambridge y Sussex, aunque informantes oficiales de la casa real británica han negado que haya una brecha entre las familias.

Meghan y Harry anunciaron previamente sus planes de realizar su propia organización benéfica, que se ejecutará desde el Palacio de Buckingam el próximo junio.

La fundación de William y Kate pagó 10 libras esterlinas para cambiar su nombre, hecho ocurrido 14 meses después de haberlo renombrado para incluir a la ex estrella de Suits tras su boda en mayo del 2018.

De acuerdo con documentos legales, la alteración del título se hizo oficial el 8 de agosto, aunque en el sitio web oficial no se ha actualizado, y aún se incluyen fotos de Harry y Meghan.