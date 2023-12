Viajeros abarrotan la terminal de San Pedro Sula y el Villeda

Ayer, el movimiento de viajeros no fue tan grande como se espera sea hoy y mañana. La mayoría se desplazan al centro, sur y occidente del país.

“Realmente bajó, no está como se esperaba, es como si fuera temporada normal, hasta el día de hoy (ayer), mejoró un poco en San Pedro Sula”.

“El 1 de enero la mayoría de empresas no trabajan, más que todo las empresas Copanecos y Santa Cruz de Yojoa”, comentó Reyes.

Las primeras salidas de las unidades comienzan a las 4:00 am y 5:00 am y de acuerdo a lo consultado los precios de los pasajes se mantienen.

Advirtió que están monitoreando precios y dándole seguimiento a las denuncias de los usuarios, enfatizando que aquel que aumente al pasaje de forma ilegal y abusiva será sancionado la primera vez con una multa de L2,000 de ser reincidente se le decomisará la unidad.

Cerros señaló que están inspeccionando que se respete el descuento a la tercera edad, que no irrespeten los horarios autorizados, que no se salgan de sus rutas, que no vayan pasajeros de pie en las unidades y que cuenten con su debido permiso.