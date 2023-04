Transporte es afectado por falta de licencias de conducir

SAN PEDRO SULA

La suspensión en la emisión de licencias de conducir está afectando a los conductores que tienen licencias internacionales.

Desde el 16 de febrero, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) emitió un comunicado dando a conocer que por falta de materiales se suspendía la emisión de licencias de conducir. Hasta ahora, el trámite sigue suspendido.

Aunque la DNVT no está sancionando a los conductores que circulan con su licencia vencida, quienes poseen licencia internacional no tienen alternativas, ya que al estar vencida no pueden hacer uso de ella en otros países y se exponen a una multa.

“En ningún país van a entender que en Honduras se llevan meses sin emitir una licencia de conducir por falta de material, es algo inaudito, sobre todo porque son millones los que entran por ese documento”, manifestó un empresario. Los transportistas de carga están teniendo pérdidas debido a la falta de renovación.

“Esto nos causa grandes dificultades y pérdidas económicas porque nuestros conductores no pueden circular en Centroamérica; además, es necesaria la licencia vigente para hacer los trámites aduanales de la carga y el medio de transporte”, dijo Benjamín Castro, dirigente del transporte pesado.