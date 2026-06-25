Analizan la conservación de la biodiversidad de agua dulce

San Pedro Sula

Con la participación de especialistas, investigadores y conservacionistas de diez países del continente, este miércoles inició en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (unah) Campus Cortés, el II Simposio Mesoamericano para la Conservación de la Biodiversidad de Agua Dulce. Este es un espacio científico orientado a fortalecer la investigación, la cooperación regional y las acciones de protección de los ecosistemas dulceacuícolas. El encuentro reúne a expertos de Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá y Colombia, quienes durante tres días compartirán investigaciones, experiencias y estrategias enfocadas en la conservación de especies y hábitats de agua dulce en la región mesoamericana.

Claudia Lardizábal, integrante del equipo organizador de la UNAH-Cortés, explicó a LA PRENSA que este simposio surge como una continuidad del primer encuentro realizado en Guatemala en 2025 y forma parte de los esfuerzos impulsados por la Alianza Mesoamericana para la Conservación de la Biodiversidad Dulceacuícola.

“Este evento nace como una iniciativa de especialistas que trabajamos en agua dulce para impulsar acciones de conservación de especies que muchas veces no son tan visibles o llamativas como otras, pero que cumplen funciones fundamentales dentro de los ecosistemas”, señaló Lardizábal. La especialista detalló que la alianza fue promovida por organismos internacionales, universidades y centros de investigación, entre ellos la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Shedd Aquarium de Chicago y diversas instituciones académicas de la región, con el objetivo de generar colaboraciones, proyectos y estudios conjuntos.

Según explicó, los esfuerzos de cooperación comenzaron en 2020; sin embargo, el proceso se vio interrumpido por la pandemia de covid-19. Posteriormente, las iniciativas continuaron mediante publicaciones científicas, intercambio de información y la consolidación de alianzas internacionales que hoy permiten la realización de este segundo simposio.