Recomiendan rediseñar el aeropuerto Villeda Morales por las inundaciones

Reparar y reforzar los bordos que protegen el aeropuerto Ramón Villeda Morales costó 16 millones de lempiras y hasta ayer habían funcionado.

Después de los embates de Eta y Iota (2020) se reportaron daños por unos 300 millones de lempiras en esa terminal aérea producto del desbordamiento de los ríos y canales aledaños.

El trabajo estuvo a cargo de la entonces Secretaría de Infraestructura y de la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula (CCIVS) y tras una licitación se le adjudicó a la compañía Dieck.

Con las lluvias de Julia no se reportaron daños, pero por prevención se suspendieron por algunas horas las operaciones en el aeropuerto.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Eduardo Facussé, considera que la infraestructura del aeropuerto ya quedó desfasada para las necesidades que tiene la ciudad.

“Lo que se propone es una terminal nueva que se financie con los mismos recursos que genera, con una infraestructura cuyo diseño sea elevado para que las inundaciones no causen daños. Mientras no se construyan las represas vamos a tener esa vulnerabilidad por lo que es importante que el diseño sea congruente con la necesidad y riesgos que tiene el valle de Sula. Nosotros estamos solicitando al Gobierno que haga efectivo esta obra, la cual saldría de los mismos impuestos que pagamos los viajeros. No debe verse al aeropuerto como una vaca lechera sino como un ancla para atraer inversión, turismo y que sea atractivo y eficiente para los usuarios”, indicó.

Por su parte, Osmín Bautista, representante de la Cámara Hondureña de la Industria de Construcción (Chico), realizó un recorrido ayer por las infraestructura de bordos, escolleras, canales alrededor de La Lima y el aeropuerto, concluyendo que estas obras funcionaron bien porque el canal Maya está trabajando bien.

Además, los bordos perimetrales alrededor del aeropuerto que fueron reconstruidos después de Eta y Iota, funcionaron porque no hubo volumen de agua que los sobrepasara.