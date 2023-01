Reclaman al Gobierno dar respuestas por cámaras del 911

La ciudadanía reclama se resuelva pronto la deuda que mantiene sin funcionamiento las cámaras del Sistema Nacional de Emergencia 911 y los deja aún más vulnerables ante la ola de criminalidad en el país.

Hace un año, más de tres mil cámaras de seguridad del 911 se mantienen apagadas, debido a una deuda que la entidad mantiene desde septiembre de 2021 con la empresa que provee el servicio y con la que el Gobierno todavía no llega a un acuerdo.Además, hay falta de interés de las autoridades de renovar el contrato con la empresa proveedora.

Aunque la Policía Nacional asegura que siguen trabajando con normalidad y pese a que no cuentan con el apoyo técnico siguen dando captura a los malhechores, los sampedranos dicen sentirse presa fácil para la delincuencia, que no puede ser perseguida en tiempo real y acusada con pruebas por medio de los videos de vigilancia.

“Cobran mucho dinero por la Tasa de Seguridad y no vemos cambios, los asaltos ahora son más”, comentó una ciudadana que prefirió omitir su nombre.Para el ciudadano Pablo Paz, el hecho de que el Gobierno no se preocupe por solventar el problema es una prueba de que la seguridad ciudadana no es importante para los gobernantes. “Cuánto llevamos sin las cámaras y no veo que les importe, estamos a la deriva, ahora está peor”, expresó Paz.

La subcomisaria Belkis Valladares, portavoz de la Policía Nacional en la zona norte, manifestó que las cámaras ayudan para darle seguimiento en el momento a los malhechores en un hecho criminal; sin embargo, enfatizó en que como institución siguen dando respuesta a las denuncias de los ciudadanos y haciendo capturas de criminales.