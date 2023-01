“El problema de los vendedores es un reto que debe resolverse”: Nelson García

San Pedro Sula

El analista y economista Nelson García Lobo considera que la actual Corporación Municipal, liderada por Roberto Contreras, tiene grandes retos.

“Los sampedranos tienen expectativas y esperamos ver en 2023 el trabajo de la administración actual y el plan de ciudad a implementar”.

Para Nelson Lobo, el crecimiento de la ciudad genera una serie de necesidades, pese al desarrollo en infraestructura registrado en los últimos años.

Según el analista, hay asuntos heredados pendientes de resolver, como el despejar las calles y avenidas de los puestos de venta, igualmente tratar las aguas residuales, puesto que el contrato de concesión con Aguas de San Pedro está en su recta final.

¿Cuál debe ser la prioridad para las autoridades municipales en este momento?

Es necesario que la Corporación Municipal o sus técnicos puedan hacer una revisión del Plan Maestro de Desarrollo Municipal, especialmente en el marco de la infraestructura, dado que puede ser que necesite una revisión o continuar con el plan como ha sido trazado. Es muy importante este punto.

El parque vehicular aumentó, ¿el congestionamiento sigue siendo un problema en una ciudad con más de un millón de habitantes?

También es necesario hacer un estudio y si no, actualizar lo que hay de los puntos más críticos en congestionamiento que tenemos en la ciudad. Hay una saturación de carros y es necesario un estudio que defina dónde continuar con la infraestructura y que sean puntos prioritarios para construir puentes a desnivel o soluciones viales que son necesarios realizar.

¿Qué medidas recomienda?

El alto congestionamiento también está ligado a buscar medidas como el hoy no circula. Hay calles y avenidas que son intransitables, y tienen que garantizar la calidad de vida de los sampedranos y visitantes.

Las calles y avenidas están tomadas por puestos de venta, ¿qué se puede hacer en ese asunto?

El tema de los vendedores ambulantes sigue siendo un reto para la actual administración. Creemos que el alcalde ya debe actuar como tal, ya no necesita seguir haciéndose publicidad entre estos grupos. Todos esperamos que sea un ejemplo a seguir, por ello queremos ver al alcalde en acción resolviendo estos problemas considerados prioridad en la ciudad. Estamos claros que es un problema heredado, se necesita un plan, por ello es necesario revisar el Plan Maestro y apostarle a los mercados. Ya queremos ver el fruto de la actual Corporación Municipal porque lo que se ha visto es sombra de lo anterior. Es muy importante que empiecen a trabajar y no a hacer cosas cosméticas que no dan ningún beneficio a la ciudad realmente.

¿Qué más debe hacerse?

Este es el municipio de San Pedro Sula, y uno de los problemas es enfocarse solo en lo urbano; pero también hay zonas rurales. Se deben enfocar también en trabajar con las comunidades, específicamente El Merendón. Se necesita una ordenanza clara para proteger la zona de reserva de la montaña. Se necesita trabajar con las comunidades para proteger el pulmón del oxígeno y de agua. Se deben destinar recursos en este año, y la prioridad es un estudio de qué tanto está afectada la montaña.

Tratamiento de aguas residuales, ¿es otro tema pendiente?

Se tienen que retomar estudios y priorizar este tema porque la contaminación cada día es mayor. La concesión con Aguas de San Pedro está en la recta final y debe revisarse hasta qué punto hay incumplimiento.

Y la ocupación de los bordos, ¿otro problema sin resolver que aumenta cada día?

Se necesita una mirada social. Cada día, el número de pobladores en los bordos de los ríos de la ciudad se multiplican más, las familias están llegando a ocupar sitios que antes estaban liberados y hoy están siendo repoblados.

Hoy, la situación será más complicada para poder despejarlos; pero es necesario hacer algo y evitar que se sigan tomando derechos de vía. Debe buscar alternativas viables para resolver todo lo referente a los cinturones de miseria que rodean San Pedro Sula.