Escuela Braille urge de más fondos para seguir ayudando

Claudia Patricia Morel Paz (de 35 años) nació ciega, pero el sistema de escritura braille le ayudó a culminar sus estudios de nivel medio y tener una mejor calidad de vida.

Esta sampedrana llegó a la escuela Luis Braille, ubicada en la colonia Villa Florencia, cuando tenía 14 años. Tras dos años de jornadas intensivas dominó el braille y se integró al sistema educativo, específicamente en la escuela Leopoldo Aguilar Oseguera.

Esta educación le ha servido para poder tener una mejor calidad de vida y demanda que otras personas no videntes tengan acceso a esta educación y por ende una inclusión real con integración al sistema educativo y laboral.

“Con el aprendizaje del braille se me abrieron muchas puertas y hasta participo en la iglesia. Cuando era niña me sentía mal cuando no me resultaban algunas acciones; pero cuando aprendí todo mejoró”, manifestó.