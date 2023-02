Power FM Y Exa Honduras, radios favoritas de Honduras

Jimmy Tovar , director de mercadeo de Audiosistema , contó acerca de su experiencia en la radio: “Ha sido maravillosa, apasionante y cuando a uno le gusta el mundo de la radio no lo toma como un trabajo, sino como una diversión, qué bueno que te paguen por lo que a ti te gusta”.

Por su parte, David Ponce , también locutor de La Gozadera, manifestó que la radio para él ha significado mucho, ya que, “me cambió la vida, es algo que me apasiona hacer, lo bonito también de estar en un micrófono, es compartir con nuestra gente a nivel nacional que nos llaman y eso es lo bonito, alimentarle la imaginación”.

Brayan Mendez expresó que desde temprano activan Honduras a partir de las 6: 00 am a 10 de la mañana de lunes a viernes, “El control de la mente de los catrachos en el mundo entero lo tengo yo sábados de 8 pm a 12 de la medianoche”.

Arely Alegría compartió un poco de su experiencia, por lo cual dijo encontrarse muy contenta de poder celebrar el Día de la Radio trabajando. “Tengo seis años en esto, ha sido un recorido bastante impresionante, he aprendido mucho con mis compañeros, ha sido un recorrido especial”.

El Yuqueo Power Fm y El Exágono de Exa

No podía faltar mencionar estos dos programas radiales que alegran la tarde de los hondureños, El Yuqueo de Power Fm, con los comunicadores Mario Velasquez y Danny Hernández y El Exágono de Exa Honduras con Robi Orellana y Adrian Flores.

Estas dos radio sigue siendo de las más escuchadas en Honduras, con una capacidad única de llegar a la más amplia audiencia, con la mejor programación de entretenimiento y buena música.

Los hondureños y extranjeros pueden disfrutar de estas dos radios en todo el mundo, a través de las aplicaciones de Power FM Honduras y Exa Honduras, aquí tendrás a tu alcance el contenido de estas dos emisoras de forma gratuita.

Además, puedes seguir sus transmisiones en vivo en sus cuentas de Instagram Facebook y Tiktok, las encuentras como Power FM Y Exa Honduras.