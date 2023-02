Pobladores del noroeste están “hartos” de tantos apagones

Constantes apagones, cortes programados y no programados de energía eléctrica todas las semanas se dan en el sector noroeste, conformado por 146 colonias y residenciales donde habitan más de 80 mil personas.

Wendy Aranda, dueña de una pulpería en la Fesitranh, dijo a LA PRENSA que por los apagones (cuando la energía va y viene de forma intempestiva), ha perdido producto y se le dañó un televisor.

Periodistas de este rotativo realizaron un recorrido por colonias del noroeste y al hablar con los vecinos la molestia e indignación era evidente, hasta coincidieron en que ya se están preparando “mentalmente” para este sábado 25 de febrero porque la Enee ya anunció que no tendrán energía de 9:00 am a 5:00 pm.

María del Carmen Hernández, dueña de un salón de belleza, dijo que hay semanas que les quitan el servicio eléctrico un lunes o miércoles, pero con mayor frecuencia los fines de semana, algo que sin duda como emprendedores les afecta más, por ser días de mayor actividad comercial.

“Los apagones van y vienen, se me dañó la refrigeradora y a los aires les bajamos para que no se nos dañen”, expresó.

Nancy Aguilar, una joven emprendedora que ha heredado la responsabilidad de su mamá de sacar adelante un salón de belleza con más de 20 años de operar, compartió que un día sin energía es un día perdido, porque no se puede trabajar con las altas temperaturas que imperan en la ciudad y sin aire acondicionado o ventilador funcionando.

“Los sábados que son los mejores días, hemos tenido agenda llena y nos toca cancelar citas, este sábado ya sabemos que no vamos a trabajar. Todos los vecinos están cansados, han dicho que harán huelga, que quemarán llantas porque ya no se soporta. Somos muchos emprendedores en esta zona y nos vemos afectados. En enero de cuatro sábados, tres no tuvimos energía”, se quejó Aguilar.

Mayra Milla, una vecina que tiene un negocio de comida, se unió a la queja de Aguilar y comentó que le ha tocado vender a oscuras cuando han habido apagones.

“Como este sábado se va a ir, mañana (hoy) me toca prepararme, ya tengo 15 focos recargables para vender así”. A Milla los apagones también le echaron a perder una refrigeradora.

Lorena Paredes, del restaurante Cactus de la residencial Las Mercedes, dijo que emprender en Honduras es difícil, los altos costos de energía y reciben un deficiente servicio que causa cuantiosas pérdidas como producto, equipo y baja clientela que prefiere salir a otras partes cuando no hay energía.