Piden acabar con burocracia y sumar tecnología en La Mesa

Handal dijo que en estos meses se ha dado mucha retención de cargas, entre las razones, funcionarios que no conocen los procesos (dan información incorrecta, no saben clasificar las cosas) y por eso las empresas tienen que pagar miles por concepto de sobreestadía, sin ser los causantes del problema.

“Por ejemplo, por ciertos productos debe llegar Arsa para liberarlos, porque son químicos, que requieren licencias; pero la gente nueva de Arsa no tiene conocimiento y atrasan el producto, y esto está ocurriendo todo el tiempo. Agilizar los procesos y no pagar costos extra es importante porque nosotros debemos mantener los costos de los productos, y si no no podemos competir”, finalizó.