Inauguran primer vuelo directo del Villeda Morales a Belice

San Pedro Sula. Una nueva ruta sin escalas fue inaugurada ayer en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, la cual conectará las ciudades de Belice y San Pedro Sula.

Se trata de la aerolínea Tropical Air, la cual ya tenía presencia en el país con vuelos desde Belice a Roatán, que ahora ofrecerá el servicio directo dos veces por semana entre el aeropuerto internacional Philip Goldson (BZE) y el Ramón Villeda Morales.

El vuelo inicial aterrizó en la terminal aérea de la Capital Industrial a las 8:0 am, y en el lanzamiento estuvieron representantes de los aeropuertos, funcionarios de turismo, empresarios y personal de Empresa Hondureña de Infraestructura Aeroportuaria (Ehisa).

“Es un día orgulloso y emocionante para nosotros. San Pedro Sula es nuestro segundo nuevo destino internacional este año, junto con San Salvador. Estamos orgullosos de nuestro crecimiento regional y tenemos la intención de agregar frecuencias y quizá más mercados en el próximo año”, dijo John Greif III, presidente de Tropic Air.

Detalló que la salida del vuelo desde Belice será los martes y jueves a las 7:00 am, con llegada a SPS a las 8:00 am. La salida desde el Villeda será los mismos días a las 9:00 am con llegada a Belice a las 10:00 am.