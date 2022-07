Pacientes denuncian falta de medicamentos en centro de triaje del Infop

“Me dijeron que no hay acetaminofén ni loratadina para todos, que hay pocas de estas pastillas y solo las entregan hasta cierta hora del día”, expresó Armando Fuentes, oriundo de San Pedro Sula.

Irma Salgado, otra pobladora, dijo que tampoco recibió su tratamiento completo y su situación económica no le permite comprar los antibióticos por su cuenta. “Dios quiera y no me pegue muy fuerte porque yo no tengo para comprar medicinas, yo creí que aquí daban todo”, comentó.

Este rotativo intentó obtener una reacción de las autoridades de la Sesal y la Región Metropolitana de Salud, pero no dieron respuesta a los mensajes.

Roberto Cosenza, exviceministro de Salud, lamentó la falta de estrategia para combatir la pandemia y consideró fundamental la apertura de más triajes. “Para San Pedro, un centro es insuficiente, se requieren por lo menos tres”, enfatizó.