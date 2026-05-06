Ministerio Público deberá investigar casos de plazas fantasmas

San Pedro Sula, Honduras.

La ministra de Educación, Ivette Argueta, señaló este miércoles que los casos relacionados con las presuntas plazas fantasmas detectadas en la Dirección Departamental de Educación de Cortés deberán ser investigados por el Ministerio Público, luego de denuncias que apuntan a una posible red de corrupción vinculada a diputados. Las declaraciones surgen semanas después de que el director departamental de Educación en Cortés, Rafael Rodríguez, revelara públicamente los resultados de una investigación interna que expuso irregularidades en la asignación de plazas y el manejo del personal durante la administración anterior. En dicha conferencia de prensa, Rodríguez detalló que, tras una revisión exhaustiva, se identificó una estructura de al menos 20 personas que figuraban en planilla con cargos de la dirección departamental, pero que nunca se presentaron a trabajar, lo que levantó sospechas sobre la existencia de “plazas fantasmas”. De acuerdo con la denuncia, varios de estos nombramientos estarían vinculados a familiares de diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre), lo que elevó la gravedad del caso y generó cuestionamientos sobre el uso de recursos del sistema educativo.

Entre los casos señalados figura María de la Cruz Gómez, madre de la diputada Scherly Arriaga, quien aparecía como jefa departamental de Auditoría Interna con un salario mensual de L27,500, pese a que, según la investigación, no desempeñaba funciones en la institución. También señaló a familiares de la exdirectora departamental Glenda Hernández, así como a un sobrino del diputado Edgardo Casaña, como parte de los casos bajo cuestionamiento. Consultada sobre este asunto, la ministra Argueta aseguró que la Secretaría de Educación ha seguido los procedimientos y que ahora dependerá de los entes investigadores del Estado. "Por eso están las investigaciones, a los entes investigadores del país es a los que corresponde. Nosotros estamos avanzando, ordenando la casa, para la mejora del sistema educativo nacional", expresó. Por su parte, Gilberto Benítez, director distrital de Educación de San Pedro Sula, reafirmó que se ha seguido el protocolo establecido. "Una vez recibida la documentación, se elabora un informe que es remitido a la Secretaría para que el departamento de asesoría legal, en conjunto con entes de investigación como el Ministerio Público, continúe el proceso correspondiente", explicó.