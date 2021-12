Miles de sampedranos no podrán hacer trámites en enero por no tener su DNI

La validez de la antigua tarjeta identidad de todos los hondureños mayores de 18 años llegará a su fin este viernes 31 de diciembre tras más de dos décadas de circular en el país.

Fueron al menos cuatro veces las que las autoridades extendieron el plazo de vigencia del documento, pero, de acuerdo con autoridades del Registro Nacional de las Personas (RNP), no habrá más prórrogas.

A partir del 1 de enero de 2022, todos los hondureños están obligados a presentar su documento nacional de identificación (DNI) para hacer cualquier tipo de trámite.

Desde noviembre, por ejemplo, algunas instituciones financieras solo están efectuando trámites a las personas que presenten su DNI, ya sea para realizar retiros, depósitos, reclamo de remesas o pagos. Lo mismo ha ocurrido con algunas oficinas gubernamentales, donde, según los usuarios, solo aceptan la nueva identidad.

“Fui a que me cambiaran las placas del carro por las nuevas y no me querían hacer el papeleo solo porque todavía no tengo la nueva cédula”, dijo Mariano Silva, ciudadano.

Llamado

Carlos García, encargado del proceso de entrega en San Pedro Sula, pidió a quienes todavía no reclaman el DNI que acudan al Mall Multiplaza en horario de 8:00 am a 4:00 pm.

También hizo un llamado a las personas que necesitan enrolarse, ya que disponen de varios kits de enrolamiento que funcionan en el mismo horario de lunes a viernes.

De acuerdo con García, hay más de 40,000 identidades que permanecen archivadas, al tiempo que detalló que dos semanas atrás la cifra superaba las 70,000 cédulas.

Agregó que el proyecto Identifícate estará a cargo de la entrega hasta el 31 de diciembre y desconocen si el contrato de los empleados será renovado.