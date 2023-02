Luis Pérez, el joven que lucha contra el cáncer y sueña con ser predicador

Luis Alonso Pérez (de 25 años) es un humilde zapatero originario de Chalmeca, Copán, y hasta hace unos meses su vida era normal, pero fue diagnosticado con cáncer de testículo y ahora lucha por su vida aferrado a su fe cristiana.

Ayer este joven, que lleva cuatro meses en tratamiento, se realizó su cuarta quimioterapia en la sala de infusiones de la Liga contra el Cáncer (LCC).

Relató que el impacto emocional ha sido enorme, pues no fue fácil asimilar el diagnóstico de un cáncer maligno, que también le ha generado un tumor en el estómago y que probablemente lo lleve a radioterapia en los siguientes días.

Al principio, el joven creyó que los bultos que tenía en el testículo eran una hernia y la primera opinión médica en La Entrada, Copán, afirmaba que en efecto era ese problema. Sin embargo, cuando fue a cirugía, el cirujano le informó que este era un tumor cancerígeno y que se debía desplazarse de urgencia San Pedro Sula para buscar tratamiento de quimioterapia. Probó primero en el hospital Mario Catarino Rivas, pero fue en la LCC donde lo atendieron y comenzaron a tratar.

“Yo no esperaba ese diagnóstico, fue una noticia que me impactó mucho, sentí los ánimos por el suelo y entré en depresión porque creí que ya no tenía esperanza alguna. Siempre he confiado en Dios, me congrego en una iglesia, pero le decía a mi familia que me iba a morir, que no tenía salida y cada día me sentía más debilitado y sin un lempira para pagar la terapia”, comentó entre lágrimas.

Afirmó que lo llenó pronto de esperanza que los hermanos de su fe cristiana lo apoyaron económicamente y el Comité de Apoyo de la LCC pagó parte del gasto de los medicamentos que ha usado, y hoy está más animado, pues “se le han abierto puertas”.

Este joven afirmó que “Dios no nos abandona cuando somos fieles y que su misericordia no lo ha dejado”, por lo que quiere salir de esa sala para convertirse en predicador para llevar el evangelio de Jesucristo a las calles. Los interesados en ayudar económicamente a este hondureño pueden llamar o escribir al número 9802-8214, pues deberá hacerse más estudios y probablemente comenzar la radioterapia para tratar el cáncer estomacal.