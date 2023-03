Joven zapatero enfrenta agresivo cáncer sin recursos para tratamiento

El cáncer testicular le produjo un tumor estomacal, razón por la cual se sometió a las dos cirugías hace unos meses.

“Me han contactado algunas personas para apoyarme, gracias a Dios me han aportado un granito de arena. Fui diagnosticado con esta enfermedad hace 5 meses, me han hecho cuatro quimioterapias, pero ayer me tocaba la quinta, no he podido seguir por la falta de recursos. En la Liga me ayudaron con cuatro aplicaciones y ahora estoy luchando para seguir”, comentó.

El joven no está trabajando y guarda reposo en su humilde vivienda debido a su condición. Luis Alonso se congrega en una iglesia evangélica desde que era un niño y su sueño es poder convertirse en un predicador.

Para colaborar con este joven pueden escribir al WhatsApp 9802-8214 o depositar a la cuenta de Banco de Occidente 211030558571, a nombre de Ever Noé Angelino Martínez.