Río de Piedras y la Trejo exigen más seguridad ante ola de asaltos

Para saber

Modus operandi: los ladrones rondan las calles y esperan que alguien se descuide al ingresar a su vivienda para someterlo con sus familiares y cargar los carros con artículos.

Inservible. Residentes de las colonias sampedranas afirman que no es efectivo llamar al 911 porque no contestan, y si lo hacen no hay respuesta en un tiempo adecuado; exigen mejoras inmediatas.