Hondureña gana beca para estudiar maestría en Estados Unidos

La hondureña Silvia Alejandra Miranda Loredo, de 27 años, fue seleccionada para la beca Fulbright, uno de los programas académicos más competitivos y prestigiosos del mundo, que le permitirá cursar una maestría en Derecho en Estados Unidos.
La joven abogada iniciará en agosto sus estudios en la Universidad de Texas en Austin, con especialización en derechos humanos, tras un proceso de selección que evaluó su trayectoria académica, liderazgo y potencial de impacto.
En entrevista con LA PRENSA, Miranda compartió que este es uno de los logros más significativos de su vida, ya que representa años de esfuerzo constante, aunque reconoció que el camino no ha sido fácil.
En 2024 aplicó por primera vez al programa, pero su solicitud fue descartada debido a un error a la hora de llenar el formulario. Lejos de desanimarse, decidió prepararse con mayor anticipación y esperar la siguiente convocatoria.
Un año después, en 2025, volvió a intentarlo. Esta vez con mayor rigurosidad, cuidando cada detalle del proceso, desde los ensayos de motivación y la documentación académica hasta las cartas de recomendación que respaldaban su trayectoria profesional.
“Fue un proceso largo. Luego de enviar la postulación tuve que pasar varios filtros y entrevistas, pero al final fui seleccionada, lo que me llena de mucho orgullo”, expresó.
Alejandra explicó que uno de los factores que más le ayudó en su proceso fue tener claro hacia dónde quería dirigir su carrera desde muy joven. Esa convicción, le ha permitido tomar decisiones académicas y laborales orientadas a acercarse a ese objetivo.
Esa misma convicción ha estado presente a lo largo de su vida. Desde que estudiaba Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-Vs), sobresalía por su liderazgo y buscaba oportunidades de formación internacional.
En 2022 formó parte del programa SUSI del Departamento de Estado de Estados Unidos, enfocado en liderazgo de mujeres indígenas y afrodescendientes. Un año después, participó en el programa “Generadores del Cambio” del Instituto de Paz y cursó el programa de fundamentos del derecho estadounidense en la Universidad de Ohio.
Además, cuenta con una maestría en Negocios de la EUDE Business School de España y en 2024 fue seleccionada para participar en el encuentro global One Young World en Canadá, en representación de Honduras, con apoyo de USAID.
Su determinación también se ha reflejado en el ámbito laboral. Hace un año se mudó a Puerto Cortés, desde donde trabaja de forma remota para una firma legal en Estados Unidos. Para llegar hasta ahí, relató que tuvo que postularse a más de 80 plazas en LinkedIn hasta que finalmente fue seleccionada, convirtiéndose en la primera abogada latina contratada por la firma.
Esa combinación de disciplina y persistencia también la llevó a ser aceptada en tres universidades de alto prestigio: la Universidad de Georgetown, la Universidad de Notre Dame y la Universidad de Texas en Austin, por la que finalmente se inclinó.
Para Alejandra, este logro tiene un significado que trasciende lo académico. Durante la entrevista recordó el esfuerzo de su madre, quien hizo importantes sacrificios para brindarle una educación bilingüe desde pequeña.
La joven manifestó que todo ese esfuerzo le da un valor más profundo a la beca Fulbright, misma que no considera solo un logro personal, sino también una forma de honrar a su madre y de convertirse en ejemplo para su hija, ahora que ha comenzado esta nueva etapa.
En cuanto a sus planes a futuro, dijo que su objetivo es regresar a Honduras para aplicar lo aprendido en áreas vinculadas a derechos humanos, liderazgo femenino y fortalecimiento institucional. “Es difícil, pero no imposible”, manifestó con convicción.