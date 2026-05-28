Hondureña gana beca para estudiar maestría en Estados Unidos

San Pedro Sula, Honduras.

La hondureña Silvia Alejandra Miranda Loredo, de 27 años, fue seleccionada para la beca Fulbright, uno de los programas académicos más competitivos y prestigiosos del mundo, que le permitirá cursar una maestría en Derecho en Estados Unidos. La joven abogada iniciará en agosto sus estudios en la Universidad de Texas en Austin, con especialización en derechos humanos, tras un proceso de selección que evaluó su trayectoria académica, liderazgo y potencial de impacto. En entrevista con LA PRENSA, Miranda compartió que este es uno de los logros más significativos de su vida, ya que representa años de esfuerzo constante, aunque reconoció que el camino no ha sido fácil. En 2024 aplicó por primera vez al programa, pero su solicitud fue descartada debido a un error a la hora de llenar el formulario. Lejos de desanimarse, decidió prepararse con mayor anticipación y esperar la siguiente convocatoria. Un año después, en 2025, volvió a intentarlo. Esta vez con mayor rigurosidad, cuidando cada detalle del proceso, desde los ensayos de motivación y la documentación académica hasta las cartas de recomendación que respaldaban su trayectoria profesional.

“Fue un proceso largo. Luego de enviar la postulación tuve que pasar varios filtros y entrevistas, pero al final fui seleccionada, lo que me llena de mucho orgullo”, expresó. Alejandra explicó que uno de los factores que más le ayudó en su proceso fue tener claro hacia dónde quería dirigir su carrera desde muy joven. Esa convicción, le ha permitido tomar decisiones académicas y laborales orientadas a acercarse a ese objetivo. Esa misma convicción ha estado presente a lo largo de su vida. Desde que estudiaba Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-Vs), sobresalía por su liderazgo y buscaba oportunidades de formación internacional. En 2022 formó parte del programa SUSI del Departamento de Estado de Estados Unidos, enfocado en liderazgo de mujeres indígenas y afrodescendientes. Un año después, participó en el programa “Generadores del Cambio” del Instituto de Paz y cursó el programa de fundamentos del derecho estadounidense en la Universidad de Ohio.