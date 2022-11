Unah-vs ofrece becas en más de 10 países

San Pedro Sula. Cursar estudios superiores en universidades extranjeras no es un sueño imposible de alcanzar para quienes no tienen facilidades económicas o para los estudiantes que no poseen un índice académico superior al 80%.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs) ofrece a sus estudiantes y egresados la oportunidad de formarse en más de 10 países de América y Europa.

Durante el lunes y martes de esta semana, la Unah desarrolló de manera virtual la Expobecas 2022, evento en el que dio a conocer las oportunidades de estudio que hay en el extranjero para la comunidad universitaria.

Marco Tulio Medina, titular de la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales, refirió que esta actividad promueve y facilita el contacto directo con universidades e instituciones internacionales que brindan la información necesaria para que las personas que deseen aplicar a las becas internacionales puedan prepararse con la documentación necesaria.

Aunque un índice alto no es esencial para conseguir una de estas becas, es importante no limitarse a un aula de clases, por lo que es importante el aprendizaje de un segundo idioma y realizar actividades extracurriculares.