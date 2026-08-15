Trece años de María Ríos al frente de Amor y Vida: una historia de amor y esperanza

San Pedro Sula, Honduras

Ríos asumió la dirección de la fundación hace 13 años, con el desafío de fortalecer una misión que, además de capacidad administrativa, requería compromiso, sensibilidad y una profunda vocación de servicio hacia la niñez.

Durante 13 años, María Iris Ríos ha estado al frente de Fundación Amor y Vida, una institución dedicada a brindar atención y protección a niños en situación de vulnerabilidad, muchos de ellos huérfanos y viviendo con VIH.

Desde entonces, su gestión ha estado enfocada en garantizar que los menores atendidos por la institución tengan acceso a servicios esenciales como atención médica, educación, alimentación y acompañamiento emocional, además de un ambiente seguro en el que puedan desarrollarse.

Uno de los principales objetivos de Fundación Amor y Vida ha sido ofrecer a los niños oportunidades para construir un futuro distinto al que las circunstancias les habían marcado. A través de programas educativos, actividades recreativas, espacios de formación y atención integral, la institución ha acompañado diferentes etapas de sus vidas.

La labor también ha permitido que algunos de los jóvenes que crecieron bajo el cuidado de la fundación puedan continuar sus estudios, incorporarse al ámbito laboral y desarrollar sus propios proyectos de vida.

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Durante estos 13 años, bajo el liderazgo de María Iris Ríos , la fundación ha fortalecido su compromiso con la protección integral de la niñez, garantizando atención médica, educación, alimentación, acompañamiento emocional y un entorno donde cada niño puede crecer con dignidad, seguridad y amor.

La fundación ha buscado, además, generar conciencia sobre la realidad de los niños que viven con VIH y la necesidad de combatir la discriminación, promoviendo el respeto, la inclusión y la defensa de los derechos de la niñez.

Para la Junta Directiva, trabajadores, voluntarios y benefactores de Fundación Amor y Vida, estos 13 años representan una etapa de consolidación de una institución que ha encontrado en la solidaridad una de sus principales herramientas para continuar atendiendo a la niñez vulnerable.

“Su liderazgo también ha contribuido a sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de la niñez que vive con VIH, promoviendo el respeto, la inclusión y la defensa de la dignidad humana. Con perseverancia y transparencia, ha logrado que Fundación Amor y Vida sea reconocida por su credibilidad y por el impacto de su labor”, destaca parte del mensaje de reconocimiento dedicado a Ríos con motivo de sus 13 años de gestión.

Más que una fecha conmemorativa, los 13 años al frente de Amor y Vida representan, para quienes forman parte de la institución, una historia construida alrededor de cientos de vidas y del propósito de demostrar que el acompañamiento, la solidaridad y las oportunidades pueden cambiar el futuro de un niño.