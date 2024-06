“Si SPS no busca fondos externos, no habrá grandes obras”

La ciudad enfrenta a diario un problema de congestionamiento que puede agudizarse si no se enfocan en obras grandes, asegura Martín Mayorquín, ingeniero civil y asesor de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico) y experto en vialidad.

Diario LA PRENSA entrevistó a Mayorquín sobre este y otros asuntos de interés para los ciudadanos.

¿Conoce el Plan de Desarrollo Urbano Municipal que costó L80 millones?

Lo conocemos a nivel general, sabemos que existe; sin embargo, la publicidad y el objetivo no se han cumplido porque además de socializarse en su momento debió ser difundido. Ignoramos si se implementó la estructura administrativa, los planes maestros no solo son un libro con ciertas regulaciones y reglamentaciones, se tienen que llevar a cabo por áreas, como alcantarillado sanitario, agua potable, movilidad urbano, desarrollo vial y otros. Todos esos planes le dan vida al plan maestro general.

¿Debe estar incluido un plan maestro de aguas lluvias?

La ciudad parece río cuando vienen las tormentas fuertes, hay obras pequeñas de mitigación, las gerencias municipales deberían estar trabajando en lo que a la ciudad le conviene o más urge, siempre enmarcados en ese plan maestro de desarrollo municipal.

¿Considera que la actual Corporación Municipal se apega a ese plan para aprobar proyectos?

Se están haciendo obras pequeñas para la ciudad y no logramos identificar cómo encajan dentro del plan maestro de desarrollo urbano, puede ser que cuando la alcaldía las prioriza lo ven así, pero nosotros como especialistas de la ingeniería no logramos ver dónde es que encaja. Un ejemplo en la salida del norte, a la altura de la Tara, se comenzaron unos desvíos; pero no se terminaron y son obras urgentes. Se han mencionado los bulevares del Carmen y Jucutuma, pero no vemos avances, todo esto debe estar dentro de un plan de desarrollo vial.

En 2013 se hizo un foro y se identificaron 46 obras viales para combatir el desfase que teníamos de más de dos décadas en SPS, y de ese paquete no se han hecho ni la mitad y tampoco se han actualizado. Se hicieron 24 apenas y seguimos en desfase.

Las necesidades de vivienda, desarrollos urbanos, implica mayor vialidad. Hace 11 años, el número de torres era menor y en once años las exigencias son muchas más. Urge actualizarse.

¿Qué soluciones urgen en SPS para hacerle frente al congestionamiento?

Es una solución bastante compleja porque existe desorden por varios factores, no solo las decisiones municipales, no es fácil llegar a una conclusión. Por eso es que el plan de desarrollo vial y el de movilidad urbana son importantes. Hasta donde tengo conocimiento necesitamos contratar una empresa consultora internacional que nos venga a modular lo que es el tráfico vial, ya que hacerlo a pie no es lo correcto. Ocupamos tecnología aérea y terrestre de la movilidad urbana y vialidad paralelamente implementando. Debería existir una campaña de educación vial permanente porque no se pueden usar ni siquiera las rotondas. Los giros a la izquierda deben tener una salida directa, hay que buscarles solución lo más rápido porque son los que entrampan el tráfico. Además, el aspecto de la seguridad para un sistema de transporte eficiente, generando un estrés vial, es más que necesario.

¿Por qué cree que no se ejecutan este tipo de soluciones, será falta de voluntad, recursos o las personas incorrectas en los cargos?

Es la suma de todos. Hay que ser conscientes que en el país hay poca experiencia en el diseño vial urbano, y lo puede ver en las esquinas de las colonias, donde para hacer giros a la derecha se monta en el bordillo. Los ingenieros deben especializarse en diseño urbano. Los organismos encargados de los diseños deben contratar a las personas o empresas con esa experiencia.

¿Será que no hay dinero para este tipo de obras?

Es casi imposible esperar que con fondos propios el país o una ciudad va a desarrollar. Hay que buscar financiamiento a largo plazo con períodos de gracia que le den chance a respirar; pero con los fondos propios se harán cajas puentes, vados y pavimentaciones. Vemos obras de 80 millones de lempiras, y en infraestructura eso no es nada, y muchas municipalidades dicen que son grandes obras, y no es así.

¿Que sería una gran obra para usted?

Primero es el orden, la planificación y el plan maestro de desarrollo vial, y de acuerdo con ese orden hacer la estructuración de cómo avanza la modificación o ampliación de vías. Si no hay visión y dinero es difícil porque hay que invertir.

En resumen, si SPS no busca apoyo financiero y se queda construyendo con fondos propios no tendremos las obras que en realidad se necesitan.

Así es, seguiremos de bomberos y tapando baches. Hay datos que se han manejado con la Chico y foros de expoconstruye, y la menor inversión que necesita la ciudad en este momento es de 100 millones de dólares, que equivalen a 2,500 millones de lempiras.

Es la mitad de un presupuesto municipal

Y eso solo para infraestructura. Otros países lo que han hecho es buscar fondos en la banca multilateral para que con el período de gracia y los intereses más bajos ir pagando; pero el beneficio lo tengo ahora, y el beneficio municipal es que con la misma plusvalía que genera el desarrollo de la infraestructura eso se convierte en impuestos y con eso se paga el préstamo.