Contreras y Menjívar van a juicio al fracasar audiencia de conciliación

“Para hoy 10 de junio de 2024 se tiene la audiencia de conciliación en la causa que se le instruye al señor Omar Menjívar a quien se le sigue un proceso por los delitos difamación, injurias, calumnias mediante publicidad en perjuicio del señor Roberto Contreras. Compareciendo únicamente la parte querellante y no así el señor Omar Menjívar, quien fue citado en legal y debida forma en fecha 30 de mayo...”.

La jueza dio la palabra a la parte querellante, tomó la palabra el abogado Rafael Fletes: “Si no hay ninguna excusa por la ausencia se seguirá el proceso...”.

La jueza preguntó a Fletes cuánto estará dispuesto a esperar a la parte querellada amparado en el Código, y no fue él quien respondió, lo hizo el alcalde, quien manifestó: “Buen día, su señoría, veo una situación muy delicada porque las declaraciones del querellado me han ocasionado problemas como empresario... y considero que es una desobediencia de parte del vicealcalde no asistir a una audiencia tan importante por lo que no miro ninguna razón de seguirlo esperando”.



La jueza mencionó que por eso le había cedido la palabra al abogado Fletes para que mencionara cuál era la petición como parte querellante y el abogado respondió: “mi representado dice que se siga con el proceso”.

En menos de cinco minutos la jueza declaró fracasada la conciliación dejando claro que la parte querellada fue notificada en debida forma y no compareció ni presentó ninguna excusa.

Pasaron menos de tres minutos cuando el vicealcalde ingresó a la sala y ocupó su lugar y la jueza tomó de nuevo la palabra para informarle que la audiencia se había declarado fracasada, pues se comenzó puntual “y no sé si usted tiene alguna excusa”. “Si ya se declaró fracasada no tengo objeción, su señoría”, respondió Menjívar.

La jueza les advirtió el propósito de la audiencia de conciliación y dio la oportunidad a las partes de continuar, pero el abogado Fletes dijo que su representado prefería que se declarara fracasada y se continuara con el juicio. La jueza cerró la audiencia mientras SPS espera armonía.