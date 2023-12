¿Qué zonas no tendrán energía eléctrica esta semana en San Pedro Sula?

El Centro Nacional de Despacho (CND) y la Unidad Técnica de Control de Distribución (UTCD) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), realizará mantenimientos a la red eléctrica esta semana que dejará sin el servicio a cerca de 60 barrios, colonias y residenciales de San Pedro Sula.

De acuerdo a calendario, por mantenimiento en la subestación Bermejo, este miércoles de 8:00 am a 4:00 pm no tendrá energía la colonia Jardines del Valle y el hotel Guacamaya Inn, hotel Musa Honduras y Somriu terapia integral.

Este miércoles, también de 8:00 am a 4:00 pm no tendrán energía eléctrica la colonia San Carlos de Sula, avenida El Rosario y bulevar San José.

Jueves 7 de diciembre:

Por mantenimiento en la subestación La Victoria, de 8:15 am a 4:15 pm serán afectadas la colonia Prieto, aldea El Zapotal, Villas Pedregal, aldea El Retiro, Invema, Escuela Happy Days y Delicias del Norte.

De 8:00 am a 4:00 pm colonia San Carlos de Sula, calle corozal y avenida San Andres. San Roberto de Sula avenida Marales.

Viernes 8 de diciembre:

Por mantenimiento en la subestación Circunvalación, de 8:15 am a 10:15 am, no tendrán el servicio eléctrico las colonias Hermosa Providencia, Santa Rosa, San Pedro, San Carlos de Sula, San José de Sula, Centroamérica, San Roberto de Sula, Luisiana, residencial Costa Verde, Villa Ernestina (norte), Cacvil 1 y 2, Zip San José, Santa María, Villa Ernestina (oeste), Universal (norte), hospital del Ojo, parque acuático Zizima, Arenales, Alabama, aldea Cablotales, aldea Altamizales, San Vicente de Paul 1 y 2, Leonardo Callejas, Jesus R. Gonzáles, Filadelfia, Pedroza, cemcol, Parque Arqueológico Currusté y empresas aledañas.

Domingo 10 de diciembre:

De 6:00 am a 5:00 pm se quedarán sin energía las zonas: barrio Río de Piedras, colonia Dubón, Figueroa, las tres etapas de La Trejo, barrio Lempira, El Benque, Medina, Hotel Hilton Princess, Yude Canahuati, barrio Suyapa, El Centro, mercado El Central, Registro Nacional de las Personas, bulevar Morazán, barrio Los Andes, hotel Clarion, Instituto Maria Auxiliadora, hotel Crown Plaza, plaza Nova Prisa, Plaza Monaco, colonia Moderna, colonia El Malecón, Bella Vista, Juan Lindo, Continental, residencial Potosí, aldea Santa Ana, aldea Peña Blanca, colonia Miramelinda, Gracias a Dios, Montecarlo, Orquidea Blanca, La Mora, Zerón, Mazzarelo y empresas aledañas a estas zonas.