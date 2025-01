“Me siento alegre de volver”: Padilla Sunseri

El exalcalde de la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras, Rodolfo Padilla, regresó este sábado al país luego de 15 años de exilio y ser beneficiado por la ley conocida como ‘Pacto de impunidad’.

“Lo que puedo decir es un agradecimiento con la gente, con Dios, estoy muy contento y muy agradecido porque no todos los días Dios me da una segunda oportunidad, me siento alegre de volver”, subrayó Padilla al salir del Aeropuerto José Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula.