¿Más frío? Clima este sábado 17 de enero en zonas de Honduras

Las autoridades recomendaron a la población abrigarse durante las primeras horas del día para prevenir enfermedades respiratorias

Capitalinas durante un día lluvioso.

Fotografía: Emilio Flores / LA PRENSA
Tegucigalpa.

El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que este sábado prevalecerá la influencia de los vientos del noreste y del este, los cuales estarán transportando humedad desde el mar Caribe hacia el territorio nacional, generando condiciones climáticas inestables en varias regiones de Honduras.

Según el pronóstico, se registrarán lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos en la región oriental, mientras que en el norte y centro del país se esperan precipitaciones débiles y aisladas. En el resto del territorio nacional predominarán condiciones mayormente secas.

Las temperaturas se mantendrán frescas durante el amanecer y las primeras horas del día, con un ambiente más cálido hacia el mediodía. No obstante, Intibucá presentará clima frío durante gran parte de la jornada debido a su elevada altitud.

En la región occidental, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 18 grados en Intibucá; de 14 a 23 grados en Copán; entre 15 y 24 grados en Ocotepeque; de 16 a 24 grados en Lempira; y de 16 a 26 grados en Santa Bárbara.

Para la región central, Francisco Morazán registrará temperaturas de 16 a 24 grados; Comayagua, de 16 a 28; y La Paz, entre 16 y 26 grados.

En el litoral Caribe, Atlántida y Colón tendrán valores de 20 a 25 grados; Islas de la Bahía, de 24 a 26; Cortés, de 20 a 26; y Yoro, de 15 a 25 grados.

En la región oriental, Olancho alcanzará temperaturas de 18 a 28 grados; El Paraíso, de 15 a 24; y Gracias a Dios, entre 24 y 25 grados.

En contraste, la zona sur del país continuará siendo la más cálida, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 36 grados en Valle y Choluteca.

Oleaje

​​​​​​​Cenaos indicó que las condiciones marítimas se mantendrán dentro de parámetros normales, con oleaje de 2 a 4 pies en el litoral Caribe y de 1 a 3 pies en el golfo de Fonseca.

Las autoridades recomendaron a la población abrigarse durante las primeras horas del día para prevenir enfermedades respiratorias, especialmente en las zonas de clima más frío.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA

