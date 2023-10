Población de los bordos ya supera las 30,000 personas

Los asentamientos ilegales o invasiones son un problema en pleno ascenso en la ciudad en predios privados, derechos de vía, pero la peor parte se la llevan los bordos de contención de los ríos.

Isabel García trabajaba como aseadora de un centro educativo, desde hace varios años vive en el bordo del río Blanco y no piensa salirse pese a los anuncios de lluvias o el peligro, menos ahora que quedó sin trabajo.

“Para dónde vamos a agarrar si no tenemos a dónde ir. Yo me vine a vivir a San Pedro y a trabajar, antes pagaba alquiler, pero después no pude y me vine a vivir al bordo”. La historia de Isabel es similar a la de miles de habitantes de estos lugares.

La cantidad de personas viviendo en asentamientos ilegales se ha incrementado por varias razones y reubicarlas es una promesa de campaña que nadie ha cumplido hasta la fecha.

Líderes en distintas áreas consideran que sería funcional un plan integral entre la empresa privada, gobierno y municipalidad, pero el problema es que en ningún presupuesto figuran proyectos de reubicación de los 16 bordos que hay en la ciudad.

Alberto Benítez, presidente de la Red Solidaria de Vivienda, dice que no se mira por ningún lado que haya interés de parte de la actual alcaldía de resolver el tema de los asentamientos irregulares en los bordos de los ríos.

“Se está ahorita mencionando que el presupuesto del próximo año va a superar los 5,000 millones, 5,300 millones de lempiras, pero para nada el tema de vivienda. Se habla de infraestructura, el alcalde habla de muchas cosas, pero de vivienda no habla nada”, cuestiona Benítez.

Ya superan las 30,000 familias en los llamados bordos, es una cantidad significativa y es donde se manifiesta la pobreza en la ciudad. “Si no se resuelve el problema de los bordos, si no se busca una solución a esa problemática la ciudad va a seguir sufriendo ese problema y las familias principalmente con enfermedades, viviendas inadecuadas, por eso es necesario que toda las sociedad ponga mente y corazón para resolver el problema”.

La opción es una solución integral liderada por la alcaldía sampedrana, pero preocupa no ver nada, indica Benítez.