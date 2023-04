Padre expulsado de Nicaragua celebra misas en la Rivera Hernández

A su llegada a suelo catracho y en conversación con LA PRENSA, dijo que no tiene queja del pueblo de Nicaragua, “son gente especial. Me ha dolido salir, no me puedo quejar del trato de las autoridades ni de la Policía porque no hubo maltrato; pero es humillante la forma”, dijo el sacerdote panameño.

El claretiano mostró su desacuerdo con las prescripciones de los actos religiosos públicos y el hecho de que “nadie puede hablar de nada”.

Recordó llorando que el “Domingo de Ramos hubo mucha presión de la Policía, me sentí asediado, y yo lo dije en la misa. Me siento muy asediado. Después el Lunes Santo, que fue la aprehensión, sí fue triste. Ellos me dijeron que yo había estado predicando a favor de monseñor Rolando Álvarez y que estaba organizando revueltas contra la Policía y estaba desobedeciendo lo estipulado, cero procesiones, y esto es causa de expulsión. Yo terminé la misa ese día y me estaban esperando afuera, me sacaron del carro y me llevaron en una patrulla a la frontera. Sabía que tenía que salir de Nicaragua y me sentía triste porque el padre que estaba conmigo era mayor, y él atiende 45 pueblos. Eso me golpeó”, expresó.

La policía que me llevó hasta la frontera me dio buen trato e incluso me preguntaron que si quería comer. Al cruzar la frontera y verme perdido fue lo más difícil, yo caminé a la aduana hondureña, sin saber qué hacer, ahí había unas señoras, me miraron y me ayudaron. Dios nunca me dejó, y así me comuniqué con los padres claretianos. Una familia me hospedó en San Marcos de Colón y luego me vine a San Pedro Sula, indicó.

El sacerdote pertenece a la congregación de los claretianos, conocidos también como Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, y en San Pedro Sula tienen su sede en el sector Rivera Hernández.

Misión

El padre Donaciano participó en la misa crismal que presidió el arzobispo Miguel Lenihan en la catedral metropolitana San Pedro Apóstol.

A pesar de la experiencia vivida, el padre Donaciano sigue haciendo su trabajo y, mientras permanezca en San Pedro Sula, hasta que sus superiores lo decidan, cumple con las obligaciones que se le encomiendan.