Nuevos liderazgos buscan dirigir al empresariado de la zona norte

“Nosotros somos el cambio porque estamos peleando contra los mismos que quieren seguir controlando esa estructura para beneficio propio, no podemos seguir permitiendo eso, por eso el llamado enérgico que asistamos masivamente todos los afiliados este 22 de febrero. Es la única manera que podemos erradicar esas prácticas perversas, que son legales y ojo eximiendo a la CCIC porque me consta que no están apadrinando este tipo de actitudes”, denunció.

Bendaña se refiere a la masiva inscripción de nuevos afiliados que ya suman unos 300 en lo que va de este mes y que, según él, buscan favorecer a la planilla contraria.

El empresario y citricultor ha enfatizado que en sus planes está seguir apoyando el Bazar del Sábado y desde ahí buscar el crecimiento de los pequeños empresarios y encaminarlos a la formalización.