Comienzan a instalar semáforos inteligentes en 30 intersecciones

San Pedro Sula

La municipalidad inició ayer la tercera etapa del proyecto de modernización vial con la instalación de semáforos inteligentes en 30 intersecciones estratégicas de la ciudad.

El proyecto, denominado “Suministro, instalación y puesta en operación de un sistema centralizado de semáforos en intersecciones en San Pedro Sula, III Etapa”, forma parte de una iniciativa impulsada por la municipalidad para mejorar la seguridad vial y reducir el congestionamiento en puntos críticos de la ciudad.

Las autoridades municipales informaron que esta nueva fase incluye la instalación de semáforos inteligentes modelo ATC 1,000, los cuales estarán conectados al Centro de Movilidad Urbana y serán compatibles con las 75 intersecciones ya intervenidas en etapas anteriores.

“El proyecto responde a la necesidad que tiene la ciudad de mejorar su sistema de semaforización y darles a los ciudadanos una mejor oportunidad de transitar con mayor seguridad”, manifestó el alcalde Roberto Contreras durante el inicio de los trabajos.

La implementación comenzó en la primera calle, 23 avenida noroeste, bulevar Los Próceres, donde se ejecutan trabajos de excavación para la instalación de la infraestructura semafórica.