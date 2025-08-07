Comienzan a instalar semáforos inteligentes en 30 intersecciones

La municipalidad inició ayer la tercera etapa del proyecto de modernización vial con la instalación de semáforos inteligentes en 30 intersecciones estratégicas de la ciudad.
El proyecto, denominado “Suministro, instalación y puesta en operación de un sistema centralizado de semáforos en intersecciones en San Pedro Sula, III Etapa”, forma parte de una iniciativa impulsada por la municipalidad para mejorar la seguridad vial y reducir el congestionamiento en puntos críticos de la ciudad.
Las autoridades municipales informaron que esta nueva fase incluye la instalación de semáforos inteligentes modelo ATC 1,000, los cuales estarán conectados al Centro de Movilidad Urbana y serán compatibles con las 75 intersecciones ya intervenidas en etapas anteriores.
“El proyecto responde a la necesidad que tiene la ciudad de mejorar su sistema de semaforización y darles a los ciudadanos una mejor oportunidad de transitar con mayor seguridad”, manifestó el alcalde Roberto Contreras durante el inicio de los trabajos.
La implementación comenzó en la primera calle, 23 avenida noroeste, bulevar Los Próceres, donde se ejecutan trabajos de excavación para la instalación de la infraestructura semafórica.
Reducir accidentes
Carlos Andrés Flores, gerente de la Gerencia de Prevención, Seguridad y Movilidad Urbana (Presemu), detalló que, por instrucciones del jefe edilicio, se priorizó esta etapa del proyecto para abarcar “30 intersecciones de la ciudad” con semáforos inteligentes. “Lo importante de este proyecto es que se van a reducir los accidentes y la pérdida de vidas humanas”, enfatizó.
Los nuevos dispositivos estarán distribuidos en los cuatro distritos de San Pedro Sula: norte, sur, este y oeste, iniciando en el Distrito 1 como parte del plan estratégico elaborado por Presemu.
Las ubicaciones fueron seleccionadas mediante estudios técnicos, que incluyeron mapas de calor proporcionados por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), así como análisis viales realizados por la municipalidad.
Los sampedranos han pedido que se respete al peatón, y en este caso se busca también facilitar el cruce de personas en zonas de alto flujo, disminuyendo el riesgo de atropellos. Es una inversión importante, de más de 60 millones de lempiras.
El llamado también es para que los sampedranos respeten las señales, los semáforos y hagan uso de la cortesía vial para evitar congestionamientos, muchas veces innecesarios. Recordar que en la 1 calle están prohibidos los giros a la izquierda.
Aparte de los semáforos, el proyecto contempla la incorporación de más de 75 cámaras de videovigilancia, lo que permitirá visualizar en tiempo real el tráfico, atender incidentes y agilizar la circulación vehicular desde el Centro de Movilidad.
“El sistema se sincroniza desde el Centro de Movilidad Urbana, donde se establecen los mecanismos para determinar la prioridad que se le dará a cada semáforo y a cada corriente vehicular, para avanzar y mejorar su tiempo y evitar el congestionamiento vial en las avenidas con mayor tráfico”, explicó Flores.
Con esta tercera etapa, la municipalidad de San Pedro Sula busca consolidar un sistema vial más seguro.