Hermanas sampedranas triunfan con su talento en universidades de EEUU

En 2015, sin decirle a su familia, contactó a la Northwestern State University of Louisiana y audicionó para una beca de licenciatura en Música con especialidad en la Ejecución de la Viola.

En entrevista con LA PRENSA, la joven relató que vivir lejos de su familia y adaptarse a su nuevo entorno no fue fácil, pero Dios nunca la dejó sola.

“Al principio fue muy difícil, nunca había estado lejos de mi familia, me tocó comenzar de cero y abrirme camino poco a poco; pero Dios no me dejó sola”, dijo.Con el paso del tiempo y gracias a su desempeño, Cesia comenzó a recibir invitaciones para tocar la viola en orquestas tanto locales como regionales.

Al ver que las cosas marchaban bien para ella, Cesia quería que sus hermanas tuvieran las mismas oportunidades, así que las motivó para que aplicaran a su misma universidad.

En 2018, cuando una comitiva de Northwestern State University visitó la escuela Victoriano López, Meredith (de 25 años) tuvo la oportunidad para audicionar.