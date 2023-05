Gerente de la Enee espera que lluvias paren racionamientos

SAN PEDRO SULA. Las lluvias, que de acuerdo al pronóstico de Cenaos, se esperan para esta semana en el país, reducirían los racionamientos por el déficit de generación, que ha venido “golpeando” con mayor fuerza desde la semana pasada.

El país está sufriendo las consecuencias por no adquirir en tiempo y forma 450 megavatios, que debieron licitarse en 2016, para hacerle frente al déficit de generación, que sumado a la falta de inversión en distribución y transmisión dejan como resultado constantes apagones (cuando se va y viene la energía varias veces y de forma sorpresiva) y los racionamientos que son desconexiones controladas y duran hasta cinco horas por circuito.

Las autoridades de la estatal reconocen que se han visto obligados a desconectar los circuitos para evitar daños mayores, porque la generación de energía es menor a la demanda, que en estos meses se ha ido arriba en más de 180 megavatios.

Aunque circuló la programación de desconexiones de circuitos distribuidos en horarios matutinos, vespertinos y nocturnos, la Enee asegura que esto no es oficial y no se pueden programar como se hace con los mantenimientos de hasta ocho horas que realiza semanalmente la estatal y la Empresa Energía Honduras (EEH), que cabe mencionar que a diferencia de otras semanas, para esta son pocos los programados para la zona noroccidental.

“Los planes de desconexión se hacen desde 2016, no es nada nuevo, el problema de generación a nivel regional afecta sobre todo a zonas especificas que se abastecen de embalses hidroeléctricos.

Esos no son planes oficiales (sobre el cuadro de desconexiones), cada día se analiza el nivel de los embalses, la compra a nivel regional de energía y sobre eso se trabaja. Las proyecciones para esta semana es que finalmente llueva y eso alivie los embalses”, manifestó a Diario LA PRENSA, Erick Tejada, ministro de Energía.

Alberto López, meteorólogo del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), informó que hoy y mañana se esperan lluvias con actividad eléctrica en Choluteca, La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, Copán y Tegucigalpa. Para la zona norte, esperan lluvias y actividad eléctrica los días miércoles y jueves. “Para el viernes, sábado y domingo, tendremos condiciones estables en la zona norte, pero la región sur y centro las lluvias continuarán”.

López explicó que con el fenómeno de El Niño no es que no llueve, sino que se reduce drásticamente los niveles de lluvia, algo que ya estamos experimentando, pero recalca que ahorita estamos en la fase de El Niño neutro y siendo alarmistas podríamos llegar a El Niño severo (entre los meses de agosto, septiembre y parte de octubre), pero no llegaríamos al súper Niño.

Samir Siryi, director ejecutivo de la Asociación Hondureña de Energía Renovable, declaró que esperan que con las lluvias de junio y julio el déficit de más de 100 megavatios se reduzca en gran medida. “Es importante que las autoridades vayan trabajando en el verano de 2024, 2025 y 2026, necesitamos impulsar los proyectos de energía renovable que puedan ir entrando, además de eso hay que ir habilitando otras opciones”, apuntó.

Siryi detalló que es necesario darle rapidez a la hidroeléctrica El Tornillito, en Villanueva, Cortés, que será de gran beneficio para el Valle de Sula. Propuso que la instalación de paneles fotovoltaicos en las hidroeléctricas dará potencia firme y ahorro de suministros.

En marzo, Virgilio Padilla, presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree), opinó que como una alternativa para evitar los apagones este verano se les propone a los grandes consumidores (como ejemplo del área comercial e industrial), que tienen equipo propio de generación de energía, desconectarse del sistema interconectado nacional y que, en cambio, produzcan su propia electricidad.

Padilla enfatizó en que eso era algo voluntario de cada gran consumidor y que la Enee les pagaría, aunque no dijo cómo o en cuánto tiempo, sin embargo, no hubo una propuesta firme con incentivos para estos consumidores por producir su energía.